청와대 "광주 군공항 부지에 반도체 클러스터 조성…매달 회의 통해 점검"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

강훈식 "8250만㎡ 규모…이미 평탄화 완료"

李대통령, 정부·기업 관계자 매달 점검 회의

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 6일 광주 군공항 부지에 호남권 반도체 클러스터(집적단지)를 조성하기로 결정했다.

강훈식 대통령비서실장은 이날 오후 춘추관에서 브리핑을 열고 "이재명 대통령이 주재한 메가 프로젝트 민관 합동 점검 회의 결과, 광주 군공항 부지에 호남권 반도체 산업단지를 조성하기로 결정했다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 강훈식 대통령비서실장이 5일 오후 서울 삼청동 국무총리 서울공관에서 열린 고위당정협의회에 참석해 모두발언을 하고 있다. 2026.07.05 kunjoo@newspim.com

강 실장은 "정부와 기업은 호남권 신규 반도체 클러스터 조성 방안과 용인 반도체 클러스터 투자 가속화 방안을 중점적으로 점검하고 부지와 전력, 용수 등 핵심 인프라 지원 방안에 대해 논의했다"며 "기업들은 호남권 입지 후보지 중 광주 군공항이 가장 적합한 부지라는 의견을 제시했다"고 설명했다.

광주 군 공항 부지는 8250만㎡(약 250만 평) 규모로 공항 특성상 이미 평탄화가 완료돼 있어 부지 공사 기간을 최소화할 수 있다는 장점이 있다.

강 실장은 "해당 부지는 광주 도심과 고속철도(KTX)역에 인접해 있어 인력 확보와 정주 여건 측면에서도 강점이 있다"며 "도로와 공항, 항만과 연계한 물류 접근성도 우수한 것으로 검토됐다"고 설명했다.

그러면서 강 실장은 "정부는 관계 부처 협의를 거쳐 조속히 후보지 선정 절차를 마무리하고 산업단지 개발 후속 절차에 착수하겠다"고 말했다.

이재명 대통령이 지난 6월 30일 광주 김대중 컨벤션센터에서 열린 '서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회'에서 정부와 기업 대표들이 투자 양해각서(MOU)를 맺은 후 기념사진을 찍고 있다. [사진=청와대]

이 대통령과 정부·기업 관계자들은 민관합동점검 회의를 매달 열기로 했다. 강 실장은 "지역별 3대 메가 프로젝트 핵심 과제 추진 상황을 하나하나 점검해 나갈 것"이라며 "이 대통령이 청와대에 전담 기구를 두고 직적 챙기겠다고 한 만큼 중량감 있는 인사를 임명해 메가 프로젝트 전반에 대한 과제별 진도 점검과 부처 간 이견 조정을 총괄하게 한다는 데 의견을 모았다"고 설명했다.

강 실장은 "지금 세계는 인공지능(AI) 대전환의 한복판에 있다. 기업들은 AI 경쟁에서 승리하기 위해 과감하고 신속한 투자를 결정했지만 기업 혼자서는 할 수 없다"며 "기업과 정부가 원팀이 돼야 한다. 정부가 해야 할 일은 부지와 전력, 용수, 도로 인프라와 정주 여건, 산업 생태계를 선제적으로 만드는 것"이라고 강조했다.

강 실장은 "메가 프로젝트는 이제 시작"이라며 "기업의 투자 계획이 실제 완공으로 이어질 수 있도록 정부가 끝까지 챙기겠다"고 다시 한 번 분명히 했다.

pcjay@newspim.com