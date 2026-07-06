강원도·동해시·GS '동해 AI데이터센터' 조성 업무협약 체결

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[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원특별자치와 동해시, GS는 6일 도청 본관 소회의실에서 '동해 AI데이터센터' 조성을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약식에는 우상호 강원특별자치도지사, 이정학 동해시장, 홍순기 GS 부회장, 황병소 GS E&R 대표이사, 도현수 GS AI인프라 대표이사, 이철휴 한국전력 강원본부장 등 관계자들이 참석했다.

동해 AI데이터센터 조성 업무협약.(사진 가운데 이정학 동해시장, 우상호 강원특별자치도지사, 홍순기 GS 부회장).[사진=강원특별자치도] 2026.07.06 onemoregive@newspim.com

협약은 정부의 인공지능(AI) 산업 경쟁력 강화와 지역균형발전 정책에 따른 것으로 동해 북평제2일반산업단지에 AI데이터센터 캠퍼스를 조성하고 관련 산업을 육성하기 위한 협력체계 구축을 목표로 했다.

협약에 따라 강원도, 동해시, GS는 동해 AI데이터센터 캠퍼스의 성공적 추진과 AI 인프라 산업 성장 촉진을 위한 기업 유치 및 행정 지원에 협력하기로 했다. 이들은 인허가 패스트트랙을 통해 신속하게 행정적 지원을 제공할 예정이다.

AI데이터센터 캠퍼스는 동해시 북평제2일반산업단지 내 7만 평(23만1404.9584m²) 규모로 2028년까지 1.2GW를 구축하고 2029년까지 추가로 1.2GW를 확장해 총 2.4GW를 목표로 한다.

이번 사업은 GS가 보유한 발전 인프라를 바탕으로 AI 기업과 연관 산업의 성장 가능성을 높이는 산업 생태계의 출발점으로 기대된다.

우상호 도지사는 "AI 데이터센터는 AI 산업의 핵심 인프라이며 미래 산업 경쟁력을 확보하는 성장 기반"이라며 "동해 AI데이터센터 캠퍼스가 강원 AI 산업의 첫 프로젝트이자 생태계 조성의 시작이 될 것"이라고 말했다. 그는 또한 "기업이 투자에 집중할 수 있도록 적극 지원하겠다"며, "AI 기업과 관련 산업의 동반 성장을 통해 강원특별자치도를 AI 산업의 중심지로 발전시키겠다"고 덧붙였다.

이에 앞서 이정학 동해시장은 "GS그룹의 동해 AI데이터센터 캠퍼스 조성은 동해시의 미래를 근본적으로 바꿀 매우 중요한 전환점"이라며 "우상호 강원도지사와 GS그룹, 한국전력 등과 긴밀한 '원팀' 협력을 이어가 시민 여러분께 약속드린 새로운 성장 동력을 반드시 눈에 보이는 성과로 만들겠다"고 말한 바 있다.

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