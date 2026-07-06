전북, 3분기 중소기업 육성자금 590억 규모 지원

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창업·시설투자 150억·경영안정 400억·벤처기업 육성 40억

6일부터 온라인 신청 접수…중소기업 투자 확대·경영 안정 기대

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 도내 중소기업의 시설투자와 경영 안정을 지원하기 위해 총 590억원 규모의 2026년도 3분기 중소기업 육성자금 신청을 7월 6일부터 접수한다고 6일 밝혔다.

이번 육성자금은 정책자금을 저리로 융자 지원해 기업의 금융 부담을 완화하고 투자 활성화와 경영 안정을 뒷받침하기 위해 마련됐다.

전북자치도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.07.06 lbs0964@newspim.com

지원 규모는 창업 및 경쟁력 강화자금 150억 원, 경영안정자금 400억.원, 벤처기업 육성자금 40억 원 등 모두 590억 원이다.

창업 및 경쟁력 강화자금은 제조업과 지식산업, 영상산업 등을 대상으로 시설투자에 최대 15억 원까지 지원한다.

경영안정자금은 기업 운전자금을 지원해 자금난 해소를 돕고 벤처기업 육성자금은 기술력과 성장성을 갖춘 벤처기업의 안정적인 성장을 지원한다.

창업 및 경쟁력 강화자금은 7월 6일부터 10일까지 신청을 받는다. 경영안정자금과 벤처기업 육성자금은 공고 일정에 따라 순차적으로 접수할 예정이다.

신청은 전북특별자치도 중소기업종합지원시스템을 통해 온라인으로 가능하다. 자세한 내용은 전북특별자치도와 전북특별자치도경제통상진흥원 홈페이지에서 확인하거나 전북특별자치도경제통상진흥원 자금지원팀으로 문의하면 된다.

서영민 전북자치도 기업애로해소과장은 "고금리와 경기 불확실성으로 어려움을 겪는 중소기업들이 적기에 필요한 자금을 지원받아 투자와 경영 안정을 이어가길 기대한다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com