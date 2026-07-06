전남광주통합특별시, 708곳 위생컨설팅…여름 식중독 선제 대응

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5개구 업소 점검

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시가 여름철 식중독 예방을 위해 광주지역 음식점 700여 곳을 대상으로 현장 위생컨설팅에 나선다.

전남광주통합특별시는 오는 8일부터 31일까지 광주 5개 자치구 식품접객업소 708곳을 대상으로 '찾아가는 위생관리 컨설팅'을 실시한다고 6일 밝혔다.

이번 조치는 고온다습한 여름철 식중독 위험 증가에 대응해 업소의 자율 위생관리 역량을 높이고 안전한 먹거리 환경을 조성하기 위해 마련됐다.

찾아가는 위생관리 컨설팅. [사진=전남광주통합특별시] 2026.07.06 bless4ya@newspim.com

대상은 중식 취급 일반음식점과 베이커리, 케이크·쿠키, 빙수·아이스크림 판매 업소 등이다. 공무원과 소비자식품위생감시원 등 24명으로 구성된 전담반이 업소를 직접 방문해 맞춤형 현장 점검과 상담을 병행한다.

점검 항목은 종사자 건강진단과 위생교육 이수 여부, 조리장·보관시설·조리기구 위생 상태, 위생모·마스크 착용 여부, 소비기한 경과 식재료 사용 여부, 잔반 재사용 여부, 냉장·냉동시설 온도 관리, 교차오염 방지, 작업장 환경 관리 등이다.

현장에서는 ATP 측정기를 활용해 조리시설과 종사자 오염도를 확인하고 온도측정기로 냉장·냉동 설비의 적정온도 유지 여부를 점검하는 등 과학적 장비를 통한 진단도 병행한다.

아울러 반려동물 동반출입 음식점 제도와 통합특별시 출범 관련 주요 정책도 함께 안내한다.

전남광주통합특별시는 이번 컨설팅을 통해 업소의 자율 위생관리 문화를 확산하고 식중독 위험요인을 사전에 개선한다는 방침이다.

배강숙 건강위생과장은 "여름철은 식중독 발생 위험이 가장 높은 시기"라며 "현장 중심 위생관리를 강화해 시민이 안심하고 이용할 수 있는 외식환경을 조성하겠다"고 말했다.

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