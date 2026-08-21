신한금융, 경남 집중호우 피해지역에 성금 5억원 전달

AI 핵심 요약beta
- 신한금융이 21일 경남 수해 주민에 성금 5억원을 추가했다.
- 신한은행은 긴급자금과 구호키트를, 카드·라이프는 금융지원을 했다.
- 진옥동 회장은 재난 대응 체계로 지원을 계속하겠다고 말했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 =신한금융그룹이 최근 거제·통영 등 경남지역 집중호우 피해 주민을 위해 신한은행이 전달한 성금 2억원에 이어 그룹 차원에서 성금 5억원을 추가로 전달하고 종합금융지원을 실시한다고 21일 밝혔다.
신한금융은 성금과 함께 생필품 및 의약품으로 구성된 긴급구호키트와 구호 텐트를 지원해 이재민 생계 및 주거 지원, 공공시설 및 지역 인프라 복구에 나선다.
신한은행은 임시대피소 이재민을 대상으로 구호텐트와 긴급구호키트를 전달하고 맞춤형 구호물품을 제공하고 있다. 이와 함께 개인 고객에게 최대 3000만원의 긴급생활안정자금을, 사업자 고객에게 최대 5억원의 신규 운전자금을 지원한다. 부산·경남지역 임직원 중심의 봉사단을 구성해 복구 작업도 지원할 예정이다.
신한카드는 지난 18일부터 경남지역 피해 고객과 직계가족을 대상으로 ▲카드대금 청구 및 분할상환 유예 ▲한도 부족 시 일시 한도 지원 ▲피해일 이후 사용한 단·장기 카드대출 수수료 30% 할인 등 금융지원을 시행 중이다.
신한라이프 역시 지난 19일부터 피해 고객의 보험료 납입을 유예하고 유예 기간 보장을 유지하고 있다. 보험계약대출 이용 고객에게는 6개월간 대출이자를 최대 100만원까지 감면하며, 보험금 청구 서류를 간소화해 신속 지급을 추진한다.
진옥동 신한금융지주 회장은 "수해 등 재난 상황에 대비해 구축한 상시 대응 체계를 통해 지원을 이어가고 있다"며 "재난 피해를 줄일 수 있도록 그룹 차원의 지원을 지속하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com