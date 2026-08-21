한화생명, 2026년 신입공채 실시…투자·마케팅·신사업 인재 채용

AI 핵심 요약beta
- 한화생명이 21일 한화금융 신입공채를 시작했다.
- 서류는 9월 18일 오후 3시까지 한화인서 받았다.
- 투자·마케팅·신사업 인재를 선발해 육성한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한화생명은 한화금융의 미래 성장영역을 이끌 신입 인재 채용에 나선다고 21일 밝혔다.
서류 접수는 이날부터 9월 18일 오후 3시까지 한화그룹 채용사이트 '한화인'에서 진행된다. 2027년 1월 입사가 가능한 기졸업자와 내년 2월 졸업예정자라면 나이와 전공에 관계없이 지원할 수 있다.
채용 직군은 투자, 마케팅, 신사업 등이며 전형은 지원서 등록, 상세지원서 작성, 실무 면접, 경영진 면접 순으로 진행된다.
이번 공채에서는 기존 자기소개서 대신 60여개의 간결한 문답으로 구성된 상세지원서를 도입했다. 지원자의 자기소개서 작성 부담을 줄이는 동시에 실제 경험과 성장 가능성, 조직 적합성 등을 보다 입체적으로 살펴보겠다는 취지다.
지원자가 9월 18일 오후 3시까지 기본 인적사항을 등록하면 하루 뒤 상세지원서 작성 링크가 개별 발송된다. 상세지원서는 9월 20일까지 제출해야 최종 접수가 완료된다.
실무면접에서는 다양한 프로젝트와 협업 과제를 통해 지원자의 문제 해결 능력과 실행력 등을 평가한다.
최종 합격자에게는 금융 전문지식과 기본 소양, 인공지능(AI) 활용 역량 등을 키울 수 있는 육성 프로그램이 제공된다. 이후 다양한 사업과 글로벌 현장을 경험할 수 있도록 지원할 예정이다.
한화생명은 오는 26일 오후 5시부터 7시까지 공식 유튜브 채널을 통해 온라인 라이브 채용 설명회도 진행한다. 전형 소개와 현직자 직무 토크쇼 등이 마련된다.
윤호재 한화생명 People&Culture팀장은 "지원자들이 입사 후 다양한 금융 영역을 경험하며 자신만의 전문성을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 지원할 것"이라며 "한화금융과 함께 금융의 새로운 미래를 만들어갈 지원자들의 많은 관심을 바란다"고 말했다.
yunyun@newspim.com