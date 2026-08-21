하나금융, 경남 수해 복구 성금 5억원 전달…종합금융지원 실시

AI 핵심 요약beta
- 하나금융그룹이 21일 집중호우 피해 복구에 5억원을 기부했다
- 하나카드·하나생명·하나손보가 납입유예 등 금융지원을 시행했다
- 하나은행은 긴급자금 지원과 행복상자 500개를 전달했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 하나금융그룹이 경남 거제, 통영 등 집중호우 피해 지역의 복구와 이재민 지원을 위해 성금 5억원을 기부하고 그룹 차원의 종합금융지원을 실시한다고 21일 밝혔다.
이번 성금 기부와 계열사 지원은 지난 17일 주요 관계사인 하나은행의 긴급 금융지원에 이은 추가 복구 대책이다.
함영주 하나금융그룹 회장은 "집중호우로 어려움을 겪는 지역사회와 고객이 빠르게 일상으로 복귀할 수 있도록 그룹 차원의 지원을 다하겠다"고 강조했다.
계열사별 종합금융지원 방안으로 하나카드는 신용카드 결제자금의 최대 6개월 청구 유예 및 분할상환을 지원하고, 피해일 이후 6개월간 사용한 장·단기 카드대출 수수료를 30% 할인한다.
하나생명은 보험료와 보험계약대출 이자 납입을 최대 12개월간 유예하며, 수해 관련 사고보험금 청구 건에 대해 신속히 지급할 계획이다.
하나손해보험은 수해 관련 보험금 청구 시 사고 조사 완료 전이라도 추정보험금의 최대 50%를 우선 지급하고, 장기보험 가입자에게 최대 6개월간 보험료 납입 유예를 제공한다.
한편 하나은행은 지난 17년부터 피해 중소기업·소상공인·개인사업자에게 최대 5억원 이내의 긴급경영안정자금을, 개인에게 최대 5000만원 이내의 긴급생활안정자금을 지원하고 있다. 아울러 최대 1년 범위 내 대출 만기 연장, 최장 6개월 이내 분할상환금 유예, 최대 1.3%p 금리 우대 등을 제공 중이다.
이와 함께 이재민을 위해 생필품과 의약품 등으로 구성된 행복상자 500개 전달을 완료했다.
eoyn2@newspim.com