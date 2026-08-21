한화금융 5개사, 공동 브랜드 'PLUS'로 통합…불꽃축제서 첫선

AI 핵심 요약beta
- 한화금융 5개 계열사가 21일 공동 브랜드 PLUS로 통합했다.
- 한화금융은 9월 4~5일 여의도서 첫 체험 행사를 연다.
- 금융·문화·건강 프로그램과 불꽃축제 연계 이벤트를 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한화금융 5개 계열사가 금융 공동 브랜드를 'PLUS'로 통합하고 오는 9월 서울세계불꽃축제를 통해 첫 대규모 브랜드 행사를 선보인다.
한화생명, 한화손해보험, 한화투자증권, 한화생명금융서비스, 한화자산운용은 공동 브랜드를 'PLUS'로 재편하고 다음 달 4~5일 여의도 일대에서 금융과 문화, 건강을 주제로 한 고객 체험 프로그램을 진행한다고 21일 밝혔다.
'PLUS'는 고객의 삶을 하나의 '라이프 캔버스(Life Canvas)'로 보고 금융을 비롯한 다양한 분야에서 성장과 성취를 지원한다는 의미를 담은 브랜드다. 한화금융은 분야별 전문가인 'PLUS Coach'를 통해 고객에게 맞는 솔루션을 제안하고 이를 상품과 서비스로 연결한다는 계획이다.
브랜드 개편 이후 첫 대규모 오프라인 행사는 Finance(금융), Culture(라이프스타일), Longevity(건강) 등 3개 분야로 구성된다.
금융 분야에서는 9월 5일 63빌딩에서 투자 전문가들이 참여하는 'PLUS Coach Talk'를 진행한다. 유튜버 박곰희TV의 박동호와 이선엽 AFW파트너스 대표가 투자 관련 강연에 나서며 참가자들은 행사 이후 한강 앞 'PLUS ZONE'에서 불꽃축제를 관람할 수 있다.
문화 분야 행사는 불꽃축제 전날인 9월 4일 열린다. 안현모, 궤도, 이동진 등 'LIFEPLUS TV' 출연진과 영화·예술 전문가들이 참여해 영화 비평과 큐비즘을 주제로 공개방송을 진행한다. 63빌딩 앞 아우돌프 가든에서는 전야제 프로그램도 마련된다.
러닝을 즐기는 2030세대를 위한 'RUN PLUS RAVE'도 같은 날 열린다. 참가자 100명이 여의도 한강공원에서 5㎞를 달린 뒤 63빌딩 별관 테라스에서 네트워킹 프로그램에 참여하는 방식이다.
불꽃축제 관람권을 제공하는 이벤트도 진행한다. PLUS 공식 홈페이지에서 관심사를 선택해 사회관계망서비스(SNS)에 공유하면 추첨을 통해 불꽃축제 티켓 800장과 63뷔페 식사권, 퐁피두센터 한화 전시 티켓 등을 제공한다.
축제 당일에는 'PLUS Ground' 부스와 한화생명 시그니처 불꽃라운지 등에서도 현장 이벤트를 운영할 예정이다.
한화금융 관계자는 "PLUS는 고객의 삶에 새로운 가능성을 더하고 성장을 지원하는 브랜드"라며 "앞으로 금융 계열사별 상품과 서비스에 PLUS의 방향성을 접목해 고객의 실질적인 성장과 성취를 지원하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com