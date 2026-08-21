흥국화재, 차세대 청약시스템 가동…상품 개정 10일→2일 단축

AI 핵심 요약beta
- 흥국화재는 21일 넥스트 코어를 전사 오픈했다.
- 핵심 엔진 상품팩토리를 고도화했다.
- 신상품 출시 기간은 절반 줄고 개정은 2일로 단축됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 흥국화재는 차세대 장기청약시스템 '넥스트 코어(Next Core)'를 전사 오픈하고 핵심 엔진인 '상품팩토리(PF·Product Factory)'를 고도화했다고 21일 밝혔다.
PF는 보험상품의 보장 담보와 가입 조건, 사업비 등 주요 기준정보를 일원화해 관리하고 상품을 자동으로 조립·생성하는 시스템이다.
흥국화재는 기존 시스템에서 신상품을 출시하거나 기존 상품에 담보를 추가·변경할 경우 반복적인 수작업이 필요해 최소 10일 이상의 시간이 소요됐다고 설명했다.
이번 시스템 개편을 통해 상품과 담보 구조를 데이터베이스(DB) 기반으로 전환하고 불필요한 하드코딩과 수작업 절차를 줄였다. 상품 정보와 인수정책(UW Rule)도 연계해 통합 관리할 수 있도록 했다.
이에 따라 신상품 출시 기간은 기존보다 절반가량 단축됐으며 담보 추가 등 단순 상품 개정에 걸리는 시간은 최대 80% 줄어 2일 안에 전산 반영과 판매가 가능해졌다.
흥국화재는 이번 시스템 고도화를 통해 시장 변화와 영업 현장의 요구를 상품에 보다 빠르게 반영할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
흥국화재 관계자는 "상품팩토리 엔진 고도화로 경쟁력 있는 상품을 신속하게 시장에 선보일 기반을 마련했다"며 "앞으로도 영업 현장의 의견을 반영해 상품 공급과 설계 프로세스의 효율성을 높여 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com