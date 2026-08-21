리퀴드아이비, 마시는 이너웰니스 경험 제공 팝업 진행

AI 핵심 요약beta
- 유니레버코리아가 21일 리퀴드아이비 무빙 팝업을 마쳤다.
- 지난 8월 1일부터 17일까지 서울·강원 8곳서 열렸다.
- 3만여 명 체험했고 17일부터 할인·온라인 판촉을 잇는다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
- OX 퀴즈·이벤트 룰렛·제품 3종 샘플링 등 다양한 체험 프로그램 운영… 약 3만여 명 참여
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 유니레버코리아는 전해질 드링크 파우더 믹스 브랜드 'LIQUID I.V.(이하 리퀴드아이비)'가 서울과 강원 주요 지역을 찾아 진행한 '리퀴드아이비 무빙 팝업'을 마쳤다고 21일 밝혔다.
팝업 행사는 지난 8월 1일부터 17일까지 총 8일간 서울 청계천 서울마당을 시작으로 성수연방, 성수 뉴뉴 광장, 반포한강공원 예빛섬, 뚝섬 언더스탠드에비뉴 등 서울 지역 5곳과 강원 오션월드, 양양 서피비치, 휘닉스 평창 등 3곳에서 진행됐다. 사전·사후 게릴라 방문을 포함해 총 24곳 이상의 장소에서 소비자들과 만났다.
이번 팝업은 도심, 한강공원, 워터파크, 해수욕장 등 지역별 특성을 고려해 웰니스, 라이프스타일, 스포츠, 여름철 야외활동 등 다양한 일상 속 상황에서 제품을 경험할 수 있도록 구성됐다. 서울에서는 도심과 한강공원 등에서 웰니스, 라이프스타일, 러닝을 즐기는 소비자와 만났으며, 강원에서는 여름철 휴가지 방문객들에게 제품 체험 기회를 제공했다.
행사 현장에서는 브랜드와 제품 특징을 알리기 위한 OX 퀴즈, 초성 게임 등 교육 프로그램과 이벤트 룰렛, 제품 샘플링 등 참여형 프로그램이 운영됐다. 게임 참여자는 리퀴드아이비 제품과 브랜드 굿즈 등을 받을 수 있었다.
현장에서는 국내 출시 제품인 레몬라임향, 패션프룻향, 스트로베리 레모네이드향 등 3종을 시음할 수 있도록 했다. 행사 기간 동안 총 3만여 명이 방문해 제품을 체험했다.
유니레버코리아 리퀴드아이비 마케팅·비즈니스 리드 이광태 부장은 "이번 무빙 팝업은 물보다 빠른 수분 보충이 필요한 일상 속 장소와 순간으로 직접 찾아가 리퀴드아이비를 경험할 수 있도록 기획했다"며 "앞으로도 소비자 접점을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
리퀴드아이비는 이번 팝업을 통해 높아진 소비자 관심을 온·오프라인 채널로 이어갈 계획이다. 팝업 종료 직후인 8월 17일부터 30일까지 코스트코 전 매장에서 리퀴드아이비 구매 시 1만원 할인 프로모션을 진행한다. 올리브영 온라인, 올리브베러, 쿠팡 등에서도 활동을 전개할 예정이다.
리퀴드아이비는 미국 로스앤젤레스에서 출발한 전해질 드링크 파우더 믹스 브랜드로, '물보다 빠른 수분 흡수, 7가지 비타민&미네랄'을 특징으로 한다. 2025년 소매판매액 기준 세계 1위를 기록했으며, 현재 미국, 영국, 캐나다, 호주 등 약 15개국에서 판매되고 있다. 국내에서는 레몬라임향, 패션프룻향, 스트로베리 레모네이드향 3종을 출시했다.
whitss@newspim.com