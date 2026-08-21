SGI서울보증, 지붕태양광 보급 확대 지원

AI 핵심 요약beta
- SGI서울보증이 21일 보증보험료 지원 협약을 맺었다.
- 지붕 임대형 태양광 사업자의 보험료 일부를 지원한다.
- 보증 부담을 낮춰 지붕 태양광 보급 확대를 노렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = SGI서울보증은 한국에너지공단, 엔지니어링공제조합과 '지붕 태양광 보증보험료 등 지원사업 업무협약'을 체결했다고 21일 밝혔다.
이번 사업은 지붕 임대형 태양광 발전사업자가 납부한 보증보험료의 일부를 한국에너지공단이 지원하는 방식으로 진행된다.
한국에너지공단은 지원 대상 사업자 선정과 보험료 지원 등 사업 전반을 맡고, SGI서울보증은 재생에너지 확대 정책에 맞춰 보증 서비스를 제공한다. 엔지니어링공제조합도 사업 추진에 필요한 보증 지원에 참여한다.
유휴 지붕을 임차해 태양광 발전사업을 하는 사업자는 원활한 사업 운영을 위해 보증서를 제출해야 한다. SGI서울보증은 이번 지원사업을 통해 사업자의 비용 부담을 낮추고 지붕 태양광 보급 확대에 기여할 것으로 기대하고 있다.
SGI서울보증은 2022년 ESG 경영전략을 수립한 이후 친환경 녹색인증 기업을 대상으로 보증을 지원하고 관련 보증 수요를 발굴하는 한편 ESG 채권 투자 등을 이어가고 있다.
이명순 SGI서울보증 대표이사는 "공공기관과의 협업을 통해 태양광 발전사업자의 성장과 사회적 가치 창출에 기여하게 돼 뜻깊다"며 "앞으로도 사회의 지속가능성을 높이기 위한 ESG 경영을 이어가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com