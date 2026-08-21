교보생명, 8년간 사회문제 해결 스타트업 239곳 육성

AI 핵심 요약beta
- 교보생명은 21일 임팩트업으로 2018년부터 239개 스타트업을 육성했다.
- 8년간 사회문제 해결 기업 1246곳을 발굴해 생존율 94%를 기록했다.
- 교보생명은 멘토링·투자 등으로 자립과 사회문제 해결을 지원할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 교보생명은 사회문제 해결 스타트업의 자립을 지원하는 사회공헌사업 '임팩트업'을 통해 2018년부터 2025년까지 239개 기업을 육성했다고 21일 밝혔다.
'임팩트업'은 아동·청소년 등 미래세대의 교육과 성장을 돕는 기업을 중심으로 시작해 복지, 헬스케어, 환경 등으로 지원 범위를 확대해왔다. 참여 기업에는 성장 단계에 맞춰 전문가 멘토링과 경영·법률 컨설팅, 마케팅, 투자설명회(IR), 네트워킹 등을 제공한다.
교보생명이 지난 7월 발간한 '2025 임팩트업 성과백서'에 따르면 지난 8년간 발굴한 사회문제 해결 기업은 1246곳이며, 이 가운데 239곳을 육성했다. 육성기업의 생존율은 94%로 집계됐고 487개의 신규 일자리도 창출했다.
육성기업의 제품과 서비스를 통해 도움을 받은 인원은 지난해까지 누적 30만1751명에 달한다. 주요 사례로는 인공지능(AI)을 활용한 정신건강 진단·상담 4만8160명, 무료 육아매칭 서비스 1만3000명, 결식아동 지원 6100명, 학생 스트레스 관리 1만160명 등이 있다.
최근에는 고령층 건강관리와 청소년 마음건강 분야로도 지원 영역을 넓히고 있다.
스트레스솔루션은 생체신호를 분석해 개인 맞춤형 음향을 제공하는 '힐링비트'를 통해 학생 1만160명에게 스트레스 측정과 맞춤형 상담 등을 제공했다. 현재는 심박 변화를 분석해 공황발작 위험을 예측하는 기술 개발도 추진하고 있다.
바이오바이츠는 노화에 따라 근육량과 근력이 감소하는 근감소증을 조기에 진단하고 관리할 수 있는 AI 솔루션을 개발해 운영하고 있다.
교보생명은 일회성 지원에 그치지 않고 사회문제를 해결하는 기업이 시장에서 자립할 수 있도록 돕는 방식으로 사회공헌의 지속성을 높인다는 계획이다.
교보생명 관계자는 "사회문제를 해결할 아이디어와 기술을 가진 기업이 시장에서 지속적으로 성장할 수 있도록 돕는 것이 임팩트업의 역할"이라며 "앞으로도 이들의 성과가 더 많은 사람과 지역사회로 확산될 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com