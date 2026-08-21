신한카드, 카카오뱅크와 두 번째 PLCC 출시…간편결제·구독 최대 50% 할인

AI 핵심 요약beta
- 신한카드는 21일 카카오뱅크와 PLCC 신용카드를 출시했다.
- 카카오페이·네이버페이·구독·생활업종에 최대 10% 할인했다.
- 출시 기념 캐시백 이벤트와 춘식이 디자인 3종을 선보였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한카드는 카카오뱅크와 함께 생활 밀착형 혜택을 담은 '카카오뱅크 착붙 신한카드'를 출시했다고 21일 밝혔다.
이번 상품은 지난해 선보인 '카카오뱅크 줍줍 신한카드'에 이은 양사의 두 번째 상업자표시신용카드(PLCC)다. 카드 관련 서비스를 카카오뱅크 앱에서 이용할 수 있도록 하고 온라인과 오프라인 주요 소비 영역에 할인 혜택을 적용한 것이 특징이다.
온라인에서는 카카오페이와 네이버페이, 신한 SOL페이 결제 시 10%를 할인해준다. 1회 최대 할인액은 5000원이다.
구독 서비스 할인도 제공한다. 챗GPT와 클로드(Claude)는 10%, 네이버플러스와 쿠팡와우 멤버십은 최대 50%까지 할인된다. 각 서비스 공식 홈페이지를 통한 정기결제 건에 적용되며 간편결제나 앱스토어를 통한 인앱결제는 제외된다.
오프라인에서는 이마트·트레이더스 홀세일 클럽을 비롯해 커피전문점, 올리브영, 다이소 등에서 10% 할인 혜택을 받을 수 있다.
월 할인 한도는 온라인과 오프라인에 각각 적용된다. 전월 이용금액이 50만원 이상 100만원 미만이면 각각 최대 1만원, 100만원 이상이면 각각 최대 2만5000원까지 할인된다. 전월 100만원 이상을 이용할 경우 온라인과 오프라인을 합쳐 월 최대 5만원까지 할인받을 수 있다.
출시 기념 이벤트도 진행한다. 오는 10월 31일까지 전용 페이지에서 응모한 뒤 카드를 발급·이용한 고객 가운데 400명을 추첨해 최대 50만원의 결제대금을 캐시백한다.
이달 말까지 이벤트에 응모하고 9월 말까지 해당 카드로 20만원 이상 이용한 고객에게는 15만원을 결제대금에서 차감한다. 이어 10~11월 50만원 이상 이용하면 5만원의 추가 혜택을 제공한다. 최근 6개월 이내 신한 신용카드 이용 및 탈회 이력이 없는 고객 등 일정 조건을 충족해야 한다.
카드 디자인에는 카카오프렌즈 캐릭터 춘식이를 적용했다. '워프춘식', '미야오춘식', '스틸춘식' 등 3종이며 '스틸춘식'은 메탈 플레이트로 제작된다.
연회비는 국내 전용 2만원, 해외겸용 마스터카드는 2만3000원이다. '스틸춘식'은 메탈 플레이트 발급 수수료 8만원이 추가된다.
신한카드 관계자는 "일상 소비 영역에 혜택을 집중해 고객이 실질적인 할인 혜택을 체감할 수 있도록 설계한 상품"이라며 "앞으로도 카카오뱅크와 함께 다양한 서비스를 선보이겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com