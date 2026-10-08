[2026 국정감사] 유엔사, 軍 지뢰 조사 요청에도 장병 부상 뒤 현장조사

AI 핵심 요약beta
- 군이 지난해 9월 북한 지뢰 의심지역을 식별하고 유엔사에 조사를 요청했다
- 유엔사는 뒤늦게 지난달 지뢰 폭발 후 공동조사에 나서 위반을 확인했다
- 국방부는 DMZ 관리권한 일부 현실화 방안을 유엔사와 협의 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
25사단 장병 3명 부상 뒤 조사… 유엔사, 북한 정전협정 위반 공식 확인
추가 의심지역은 현장 확인 안 돼… 국방부 "DMZ 관리 방식 현실화 협의"
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 우리 군이 지난해 9월 군사분계선(MDL) 이남에서 북한군의 지뢰 매설이 의심되는 지역을 처음 식별하고 유엔군사령부에 여러 차례 공동조사를 요청했지만, 현장 조사는 지난달 지뢰 폭발로 장병 3명이 다친 뒤에야 이뤄진 것으로 나타났다.
김홍철 국방부 국방정책실장은 7일 국회 국방위원회의 국방부 국정감사에서 합동참모본부가 지난해 9월 감시장비를 통해 MDL 이남에서 땅을 파헤친 흔적인 굴토지역을 식별한 뒤 유엔사에 공동조사를 건의했다고 밝혔다. 이후 육군 지상작전사령부도 유엔사에 다섯 차례 서신을 보내 해당 지역의 정전협정 위반 여부를 공동으로 조사하자고 요청했다.
김 실장은 "당시 국방부가 정전협정 위반이라고 선언했을 때 유엔사는 홈페이지를 통해 '방어적 지뢰 매설이며 정전협정 위반이 아니다'라고 반박했다"고 말했다.
한국군과 유엔사의 현장 공동조사는 지난달 육군 25사단 비무장지대(DMZ)에서 지뢰 폭발로 장병 3명이 다친 뒤 이뤄졌다. 군은 사고 원인을 북한군이 MDL 이남에 매설한 수지반보병지뢰로 최종 판단했다. 유엔사도 북한의 정전협정 위반을 공식 확인했다.
군 당국은 이번 사고 처리 과정에서 한국군과 유엔사 사이에 갈등은 없었다고 밝혔다. 다만 추가로 지뢰 매설이 의심되는 지역에 대해서는 아직 유엔사의 현장 확인이 이뤄지지 않았다. 이들 지역에 대한 공동조사는 향후 진행될 것으로 보인다.
유엔사는 정전협정에 근거해 MDL 이남 DMZ 출입을 통제하고 있다. 지난해에는 유흥식 추기경과 김현종 국가안보실 1차장의 DMZ 출입이 불허된 사실이 알려져 논란이 일었다.
국방부는 DMZ 관리 권한을 일부 '현실화'하는 방안을 유엔사와 협의해 왔다. 국방부는 이 방안이 한국군과 유엔사의 '공동관리'나 '분할관리'를 뜻하는 것은 아니라고 설명했다. 유엔사의 정전협정 상 권한을 존중하되, 일부 구간의 관리 방식을 현실에 맞게 조정하겠다는 취지다.
gomsi@newspim.com