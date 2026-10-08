[오늘의 국감일정] 법사위·정무위·국방위 등 9개 상임위 - 10월 8일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 8일 9개 상임위가 국감을 실시했다.
- 법사위·정무위 등은 정부부처와 산하기관을 감사했다.
- 과방위는 사천서 우주항공청·KAI를 현장시찰했다.
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국회는 8일 법제사법위원회, 정무위원회, 재정경제기획위원회, 과학기술정보방송통신위원회 등 총 9개 상임위원회에서 국정감사를 실시한다.
법사위는 이날 오전 10시 국회에서 법무부와 대한법률구조공단, 한국법무보호복지공단, 정부법무공단을 대상으로 국감을 진행한다.
정무위는 같은 시각 금융위원회와 한국산업은행, 중소기업은행을 감사한다. 재정경제기획위는 기획예산처를 대상으로 국감을 실시한다.
과방위는 경남 사천에서 우주항공청과 한국항공우주산업(KAI)에 대한 현장시찰에 나선다.
국방위는 서울 국방부에서 합동참모본부와 국군수송사령부, 국군화생방방호사령부, 국군심리전단, 사이버작전사령부, 국군지휘통신사령부, 합동군사대학교, 드론작전사령부, 전략사령부, 육군지상작전사령부, 육군제2작전사령부를 감사한다.
문화체육관광위원회는 국회에서 국가유산청과 한국전통문화대학교, 국립문화유산연구원, 국립고궁박물관, 국립해양유산연구소, 궁능유적본부, 국가유산진흥원, 국외소재문화재재단을 대상으로 국감을 실시한다.
보건복지위원회는 국회에서 부산대병원과 강원대병원, 충북대병원, 충남대병원, 전북대병원, 전남대병원, 경북대병원, 경상국립대병원, 제주대병원과 부산대·강원대·경북대 치과병원을 감사한다. 오후 2시에는 보건복지부와 질병관리청을 대상으로 국감을 진행한다.
기후에너지환경노동위원회는 국회에서 기상청과 수치모델링센터, 기상기후인재개발원, 수도권·부산·광주·강원·대전·대구·제주 기상청, 국가기상위성센터, 기상레이더센터, 국립기상과학원, 항공기상청, 한국기상산업기술원, APEC기후센터, 한국수치모델개발원을 감사한다.
국토교통위원회는 국회에서 한국도로공사와 한국교통안전공단, 한국도로공사서비스, 자동차손해배상진흥원을 대상으로 국감을 실시한다.
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