신현승 한국보훈복지의료공단 상임감사 취임

AI 핵심 요약beta
- 한국보훈복지의료공단 신현승 상임감사가 10일 현충탑 참배로 임기를 시작했다.
- 신 상임감사는 감사·감찰과 반부패 업무를 총괄하는 역할을 맡았다.
- 그는 감사 전문성을 바탕으로 투명한 공공기관을 만들겠다고 밝혔다.
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 한국보훈복지의료공단은 신현승 상임감사가 10일 현충탑 참배를 시작으로 공식 임기를 시작했다고 밝혔다.
보훈공단 상임감사는 공단의 회계·업무 집행, 관계법령 및 규정 이행 여부에 대한 감사 및 직무 감찰을 총괄하고 반부패·청렴, 공직기강 확립, 외부감사 대응 등의 감사업무 전반을 지휘해 조직의 투명성과 윤리경영을 향상시키는 역할을 맡고 있다.
신현승 상임감사는 경북대학교 회계학과를 졸업하고 감사원 국가전략총괄과 부감사관, 대통령비서실 행정관, 식품의약품안전처 감사담당관을 거쳐 감사원 특별조사국, 사회복지감사국, 외교국방감사국의 과장 등을 역임한 감사 분야의 전문가다.
신현승 상임감사는 "오랜 공직 경험과 감사 전문성을 바탕으로 보훈공단의 주요 사업들이 투명하고 적정하게 추진될 수 있도록 살피겠다"며 "국가유공자와 국민에게 더욱 신뢰받는 공공기관으로 자리매김할 수 있도록 청렴한 조직문화 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com