삼성전자·SK하이닉스 담고 채권 섞었다…ETF 3종 25일 신규 상장

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소가 21일 ETF 3종의 25일 상장을 알렸다.
- 삼성전자·SK하이닉스와 채권을 섞은 상품들로 구성했다.
- 국내 ETF는 1164개로 늘고 투자 전 구조 확인이 필요하다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 채권과 생애주기 자산배분 전략을 결합한 상장지수펀드(ETF) 3종이 오는 25일 유가증권시장에 새로 상장한다.
반도체 대표주와 국고채·미국채를 혼합한 상품부터 퇴직연금 100% 투자 가능한 적격 타깃데이트펀드(TDF) ETF까지 투자 선택지가 확대될 전망이다.
21일 한국거래소에 따르면 오는 25일 한국투자신탁운용의 'ACE 삼성전자SK하이닉스플러스채권혼합50', 미래에셋자산운용의 'TIGER 삼성전자SK하이닉스미국채혼합50', 삼성자산운용의 'KODEX 코리아TDF2065액티브 적격' 등 ETF 3종이 유가증권시장에 상장한다.
'ACE 삼성전자SK하이닉스플러스채권혼합50'은 삼성전자와 SK하이닉스에 각각 20%, 인공지능(AI) 반도체 관련 종목 1개에 10%를 투자하고 나머지 50%는 국고채와 통화안정채권에 투자하는 채권혼합형 상품이다. AI 반도체 관련 종목은 대규모언어모델(LLM)을 활용해 사업보고서와 'AI 반도체' 키워드 연관성을 분석해 선정한다.
'TIGER 삼성전자SK하이닉스미국채혼합50'은 삼성전자와 SK하이닉스를 각각 25%씩 편입하고 미국 단기국채에 50%를 투자하는 구조다. 국내 대표 반도체주와 미국 국채를 결합해 성장성과 안정성을 동시에 추구하도록 설계됐다.
'KODEX 코리아TDF2065액티브 적격'은 2065년 은퇴를 목표로 국내 주식형 ETF와 국내 채권형 ETF 비중을 생애주기에 맞춰 조정하는 액티브 재간접형 TDF 상품이다. 적격 TDF로 인정돼 퇴직연금 계좌에서 100% 투자할 수 있다.
이번 신규 상장으로 국내 ETF 상장 종목은 총 1164개로 늘어난다. 거래소는 액티브 ETF의 경우 운용 능력에 따라 성과 차이가 발생할 수 있고, 총보수 외에도 지수 사용료와 매매비용, 회계감사비용 등 추가 비용이 발생할 수 있는 만큼 투자 전 상품 구조와 투자설명서를 충분히 확인해야 한다고 당부했다.
plum@newspim.com