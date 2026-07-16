한국거래소, 코스닥·스마트카·초단기채권·미국테크 ETF 4종 상장

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소가 21일 ETF 4종목을 신규 상장했다.
- ACE K바이오코스닥액티브 등 4개 상품이다.
- 이번 상장으로 ETF 종목수는 1150종목이 됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국거래소가 한국투자신탁운용과 BNK 자산운용, IBK자산운용, 미래에셋자산운용의 상장지수펀드(ETF) 4종목을 유가증권시장에 신규 상장한다.
한국거래소는 오는 21일 ▲ACE K바이오코스닥액티브 ▲BNK 스마트카 ▲IBK 초단기채권액티브 ▲TIGER 미국테크NYSE100액티브 등 총 4개 ETF를 상장한다고 16일 밝혔다.
한국투자신탁운용의 ACE K바이오코스닥액티브는 코스닥 상장 바이오·미용·의료기기 등 관련 기업 중 키워드 유사도와 유동성, 주가모멘텀 상위 기업에 투자하는 상품이다.
해당 ETF의 비교지수는 한국거래소의 'KRX K-AI 바이오테크코스닥 지수'다. 신탁원본액(예정)은 200억원이며, 1좌당 가격(예정)은 1만원이다. 총보수는 0.5%, 운용보수는 0.479%로 책정됐다.
BNK 자산운용은 BNK 스마트카 ETF를 상장한다. 스마트카(IT와 자동차를 융합한 지능형 차량) 관련도가 높은 국내 20개 기업에 투자하는 패시브 상품으로, 기초지수는 FnGuide의 'FnGuide 스마트카 지수'다.
BNK 스마트카의 신탁원본액(예정)은 75억원, 1좌당 가격(예정)은 1만원이다. 해당 ETF의 총보수는 0.450%, 운용보수는 0.405%다.
IBK자산운용은 IBK 초단기채권액티브 ETF를 선보인다. 해당 상품은 단기 국고·통안채, 우량 단기 회사채, 기업 어음(CP) 등을 주로 편입하는 액티브 ETF다.
기초지수는 KIS자산평가의 'KIS 단기자금 총수익지수'이며, 신탁원본액(예정) 1000억원, 1좌당 가격(예정) 10만원이다. 총보수는 0.05%, 운용보수는 0.039%다.
미래에셋자산운용에서는 TIGER 미국테크NYSE100액티브 ETF가 출시된다. TIGER 미국테크NYSE100액티브는 IT 등 섹터의 미국 상장기업 상위 100종목으로 구성된 NYSE100을 비교지수로 하는 액티브 ETF다.
해당 상품의 신탁원본액(예정)은 250억원이며, 1좌당 가격(예정)은 1만원이다. 상품의 총보수는 0.790%, 운용보수는 0.739% 수준이다.
한국거래소에 따르면 신탁원본액 및 1좌당 가격은 상장일 전일 최종 확정되며, 이번 상장으로 ETF 상장 종목 수는 총 1150종목으로 확대된다.
rkgml925@newspim.com