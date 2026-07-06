삼성화재, 치료비 넘어 회복·돌봄까지 보장하는 '온통보장' 출시

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성화재는 암, 뇌혈관·심장질환 등 주요 질병 치료비뿐 아니라 간·폐·신장 및 근골격계 질환까지 보장하는 건강보험 신상품 '온[ON]통보장'을 출시했다고 6일 밝혔다.

'온[ON]통보장'은 암·뇌·심 등 주요 질병 보장을 기반으로 간·폐·신장 질환과 근골격계 질환까지 보장 영역을 넓힌 상품이다. 6개 질병 영역별로 보장금액을 관리하는 '통합보장' 구조를 도입해 치료비 보장과 잔여 보장금액 활용이 가능하도록 설계한 것이 특징이다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성화재는 암, 뇌혈관·심장질환 등 주요 질병 치료비뿐 아니라 간·폐·신장 및 근골격계 질환까지 보장하는 건강보험 신상품 '온[ON]통보장'을 출시했다고 6일 밝혔다. [사진=삼성화재] 2026.07.06 yunyun@newspim.com

간·폐·신장 치료비 담보는 이식수술, 절제수술, 다빈도 수술 등을 보장하며 중환자실 입원도 보장 범위에 포함한다. 근골격계 치료비 담보는 관절경 수술과 관절경 이외 수술, 중증무릎관절연골손상 특정 줄기세포치료 등을 새롭게 보장한다.

이번 상품은 '통합보장 잔여금액' 구조도 적용했다. 고객은 가입금액 한도 내에서 치료비를 보장받고, 이후 남아 있는 보장금액의 일정 비율을 상해 사망보험금으로도 활용할 수 있다.

가입 후 10년마다 보장금액은 최초 가입금액 수준으로 복원된다. 고객은 현재 남아 있는 보장금액을 삼성금융 통합앱 '모니모'를 통해 실시간으로 확인할 수 있다.

치료 이후 일상 회복을 지원하는 서비스도 강화했다. 기존 병원동행 서비스와 치매유전자검사 서비스에 더해 방문요양과 가사돌봄을 제공하는 요양보호사 지원 서비스를 새로 마련했다.

가입 유형도 다양화했다. 입원 및 수술 이력이 없는 고객이 합리적으로 가입할 수 있는 건강고지형과 유병자도 가입 가능한 간편고지형을 함께 운영한다. 갱신형과 비갱신형 중 선택할 수 있으며, 해약환급금 미지급형을 적용해 보험료 부담을 낮췄다.

삼성화재 관계자는 "이번 신상품은 고객 니즈가 높은 주요 질병 치료비를 폭넓게 보장하면서 치료 이후 회복과 돌봄까지 함께 고려한 상품"이라며 "앞으로도 변화하는 의료환경과 고객의 생애주기별 위험에 맞춰 실질적인 도움이 되는 상품과 서비스를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com