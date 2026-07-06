대신증권, 크로스보더 투자 서비스 확대…美 브로커-딜러 알파카와 MOU

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외국인 통합계좌 기반 국내주식 중개 서비스 추진

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 대신증권은 지난 1일 미국 브로커-딜러이자 자체 청산(Self-clearing) 자격을 갖춘 알파카와 크로스보더 비즈니스 업무협약(MOU)을 맺었다고 6일 밝혔다.

양사는 이번 협약을 통해 외국인 통합계좌(Omnibus Account)를 활용한 국내주식 중개 서비스를 추진한다. 대신증권은 알파카와 제휴한 글로벌 브로커와 해외 투자자들이 한국 주식시장에 보다 쉽고 편리하게 투자할 수 있는 환경을 마련할 계획이다.

대신증권 CI. [사진=대신증권]

국내 기관 및 개인투자자를 위한 미국주식 중개 서비스 지원을 비롯해 다양한 크로스보더 금융서비스 협력도 추진한다. 신규 시장 진출과 투자 상품 발굴 등 글로벌 사업 협력도 지속적으로 확대해 나갈 예정이다.

알파카는 미국 브로커리지 인프라 API 전문 기업으로 주식과 ETF, 옵션, 채권, 가상자산 등 다양한 자산 거래 서비스를 제공하고 있다. 개발자 친화적인 API를 기반으로 글로벌 은행과 핀테크 기업, 투자 플랫폼 등 수백 개 고객사를 확보하고 있으며 1천만 개 이상의 브로커리지 계좌를 지원하고 있다.

요시 요코카와(Yoshi Yokokawa) 알파카 대표는 "대신증권과의 협력을 통해 한국과 미국을 연결하는 브로커리지 서비스를 확대하게 돼 기쁘다"며 "대신증권의 한국시장 전문성과 알파카의 글로벌 브로커리지 인프라를 결합해 전 세계 투자자의 시장 접근성을 높여 나가겠다"고 말했다.

정연우 대신증권 홀세일부문장은 "이번 협력을 통해 국내 투자자에게는 더욱 다양한 해외 투자 기회를 제공하고 해외 투자자에게는 한국 주식시장 접근성을 한층 높일 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 글로벌 금융사와 협력을 확대해 국내 자본시장의 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 전했다.

rkgml925@newspim.com