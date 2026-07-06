한투운용, 7일 ACE K방산TOP5+ ETF 상장

K-방산 핵심 체계·첨단 방위 인프라에 초점

"병목 겪는 방산…견고한 장기 수주 잔고 기반 성장세 전망"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자신탁운용은 오는 7일 'ACE K방산TOP5+ 상장지수펀드(ETF)'를 상장한다고 6일 밝혔다.

한국투자신탁운용에 따르면 해당 ETF는 K-방산의 수출 확대와 실적 성장을 주도하는 대표 기업에 집중하는 상품이다. 기초지수는 'KRX K-AI 방산 TOP5+ 지수'로 국내 거래소에 상장된 AI 방산 테마 키워드 점수 상위 5개 종목의 총 비중을 80%로 고정하고 나머지 5개 종목에 20%를 배분한다.

[사진=한국투자신탁운용]

상품은 조선, 해상 방위 등 인접 산업으로 포트폴리오를 확장하기보다 K-방산 핵심 체계 업체와 첨단 방위 인프라에 초점을 맞춰 K-방산 본업의 노출도를 높인 것이 특징이다. 전통 방산 기업과 미래 방위 인프라를 포괄하는 구조로 현대전의 변화와 글로벌 방산의 진화를 모두 반영하도록 설계됐다.

상위 편입이 예상되는 종목으로는 ▲현대로템 ▲LIG디펜스앤에어로스페이스 ▲한화에어로스페이스 ▲한국항공우주 ▲한화시스템 등이 있다. 이 밖에도 무인화, 드론, 군사 위성 및 AI 지휘통제 시스템 등 미래형 방산 생태계의 혁신 기술을 보유한 ▲RFHIC ▲쎄트렉아이 ▲아이쓰리시스템 ▲인텔리안테크 ▲스피어 또한 편입이 예상된다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF본부장은 "최근 글로벌 방산 시장은 안보 균열, 미국 중심 단극 질서 약화, 지정학적 이슈로 인한 무기 리스토킹 수요가 맞물려 병목 현상을 겪고 있다"며 "급증하는 지상 무기 수요에 국내 방산 기업들은 독보적인 대안이자 공급망 파트너로 부상하고 있다"고 말했다.

이어 "방위산업은 국가 간 장기 계약을 기반으로 관련 기업의 펀더멘털이 견고하며 장기 수주 잔고가 실적으로 증명되는 성장 산업"이라며 "새롭게 상장하는 ACE K방산TOP5+ ETF는 글로벌 공급망 재편 속에서 성능, 가격, 생산 능력을 검증받은 국내 방산 핵심 기업을 탑재한 상품"이라고 덧붙였다.

rkgml925@newspim.com