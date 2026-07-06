KB증권, 7일 COMEX 금 선물 ETN 2종 상장

금 가격에 탄력적으로 대응할 수 있는 상품 라인업 확대

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = KB증권은 오는 7일 COMEX(Commodity Exchange, 미국 상품거래소) 금 선물 가격을 기초로 한 상장지수증권(ETN) 2종을 신규 상장한다고 6일 밝혔다. 이번에 상장되는 상품은 'KB 솔랙티브 레버리지 금 선물 ETN'과 'KB 솔랙티브 인버스 2X 금 선물 ETN'이다.

KB증권에 따르면 최근 금 시장은 글로벌 경기 불확실성, 지정학적 리스크, 미국 기준금리 경로 및 달러 가치 변화 등에 따라 투자자들의 관심이 높아지고 있다. 금은 대표적인 안전자산이자 인플레이션 헤지 자산으로, 금융시장 변동성이 확대되는 국면에서 주요 원자재 투자 대상으로 주목받고 있다는 설명이다.

KB증권 사옥. [사진=KB증권]

KB 솔랙티브 금 선물 ETN 2종은 국제 금 선물 가격의 일간 수익률을 기반으로 하는 상품이다. KB 솔랙티브 레버리지 금 선물 ETN은 금 선물 일간 수익률의 +2배를, KB 솔랙티브 인버스 2X 금 선물 ETN은 금 선물 일간 수익률의 -2배를 각각 추종하는 구조로 설계됐다.

해당 상품은 COMEX에 상장된 금 선물의 최근월물 및 차근월물을 기반으로 하며, 롤오버 기간에는 기존 보유월물에서 롤오버 대상월물로 순차적으로 교체된다. 이에 따라 금 선물 가격 변동뿐 아니라 월물 간 가격 차이에 따른 롤오버 효과도 상품 성과에 반영될 수 있다.

2종 모두 환노출형 구조로, 달러/원 환율 변동에 따라 수익률이 영향받을 수 있다. 두 상품의 만기는 5년으로 2031년 6월 26일까지 거래할 수 있으며, 연 보수는 0.65%이다.

김병구 KB증권 기관영업그룹장은 "금은 안전자산과 인플레이션 헤지 자산으로서 글로벌 금융시장 변동성이 확대될 때 투자자 관심이 높아지는 대표 원자재"라며 "이번 금 선물 ETN 2종 상장을 통해 투자자들이 금 가격 상승과 하락 국면에 보다 탄력적으로 대응할 수 있도록 상품 라인업을 확대했다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com