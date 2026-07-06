한국평가데이터-B.D.A.I, AI·데이터 활용 아이디어 공모전 개최

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한국평가데이터는 한국빅데이터학회 산하 AI빅데이터분석학회(B.D.A.I)와 공동으로 'AI·데이터 활용 아이디어 공모전'을 개최한다고 6일 밝혔다.

이번 공모전은 한국평가데이터가 보유한 데이터를 활용해 혁신적인 아이디어를 발굴하고, 데이터 활용 범위를 넓혀 새로운 사업 기회를 모색하기 위해 마련됐다.

공모 주제는 '기업 데이터를 활용한 비즈니스 인사이트 분석 아이디어'다. 참가자는 자유롭게 세부 주제를 정하고, 활용 데이터와 분석 방법론 등을 담은 제안서를 신청서와 함께 제출하면 된다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한국평가데이터는 한국빅데이터학회 산하 AI빅데이터분석학회(B.D.A.I)와 공동으로 'AI·데이터 활용 아이디어 공모전'을 개최한다고 6일 밝혔다. [사진=한국평가데이터] 2026.07.06 yunyun@newspim.com

한국평가데이터는 주제 예시로 특허·투자 정보를 활용한 성장 가능 기업 발굴, 업종·휴폐업·부동산 정보를 활용한 창업 입지 분석 등을 제시했다.

AI와 데이터 분석에 관심 있는 사람이라면 누구나 참가할 수 있다. 개인 또는 팀 단위로 응모할 수 있으며, 팀은 최대 4명까지 구성할 수 있다.

접수 기간은 이날부터 17일까지다. 참가 신청은 B.D.A.I 공식 홈페이지 또는 공모전 포스터 내 QR코드를 통해 할 수 있다.

심사는 예선과 본선으로 나눠 진행된다. 예선은 7월 말까지 제출 서류를 바탕으로 진행되며, 예선 통과자를 대상으로 8월 3일부터 21일까지 본선이 열린다. 본선에서는 제출한 아이디어를 바탕으로 실제 분석을 수행한 뒤 발표를 진행한다.

한국평가데이터가 제공하는 데이터를 활용하는 경우 자료 보안상 본사 1층 데이터 분석실 'KO-DLab'에서 분석을 수행해야 한다. KO-DLab에서는 기업의 사업 현황과 재무제표 등 일반 정보뿐 아니라 신용정보, 부동산 공시지가 정보, 부가세 정보 등 다양한 데이터를 제공할 예정이다.

최종 발표와 시상은 8월 말 진행된다. 대상, 최우수상, 우수상 각 1팀씩 총 3팀을 선정하며, 대상에는 상금 100만원, 최우수상과 우수상에는 각각 50만원과 30만원을 상장과 함께 수여한다.

공모전에 대한 자세한 내용은 한국평가데이터와 B.D.A.I 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

yunyun@newspim.com