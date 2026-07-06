한화투자증권, 비대면 고객 이벤트 실시

AI 핵심 요약beta
- 한화투자증권이 6일 비대면 고객 이벤트를 다음 달 31일까지 진행한다고 밝혔다.
- 생애최초 비대면 종합계좌·휴면고객 대상 평생 모바일 국내주식 우대수수료를 제공한다.
- 국내주식 거래·대체입고 실적에 따라 최대 200만원 혜택을 지급하는 이벤트도 함께 진행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
비대면 개인고객 대상 국내주식 순입고금액별 최대 200만 원 지급
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한화투자증권은 다음 달 31일까지 '뜨거운 여름! 혜택은 더 크게' 비대면 고객 이벤트를 진행한다고 6일 밝혔다.
한화투자증권에 따르면 이번 이벤트는 생애최초 비대면 종합계좌를 개설하는 신규고객과 지난 1월부터 6월까지 잔고 10만원 미만인 휴면고객을 대상으로 한다. 단 영업점 계좌 보유고객, 법인, 스탁론 계좌 등은 제외된다.
한화투자증권은 이벤트 대상 고객이 비대면 종합계좌 개설 시 별도의 신청 없이 모바일 국내주식 평생 우대수수료 혜택을 제공한다. 우대수수료율은 0.0040595%로, 변동될 수 있다.
또한 이벤트 신청고객이 이벤트 기간 내 국내주식을 100만원 이상 거래 시 1만원, 500만원 이상 거래 시 1만원을 추가로 지급해 최대 2만원 혜택을 제공한다.
타사에 보유한 국내주식을 대체 입고하고 국내주식을 1000만원 이상 거래하는 고객에게는 순입고금액별로 최대 200만원을 지급하는 이벤트도 함께 진행한다.
임주혁 한화투자증권 자산관리본부 상무는 "국내주식 투자 고객을 위해 실질적인 혜택을 담은 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 성공적인 투자를 돕는 다양한 서비스를 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com