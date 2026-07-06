"옵트론텍, 광학필터·OIS 경쟁력 회복" - SK증권

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 6일 SK증권이 옵트론텍에 대해 광학 핵심 부품 경쟁력 회복과 신규 생산라인 효과를 바탕으로 실적 정상화 국면에 진입했으며, 중장기 성장 가능성이 확대되고 있다고 평가했다.

박형우 SK증권 연구원은 "광학필터와 OIS(손떨림 보정 액츄에이터) 등 핵심 부품의 경쟁 환경이 개선되며 공급망 내 입지가 강화되고 있다"며 "경쟁사 축소에 따른 물량 재배분 효과도 지속될 것"이라고 분석했다.

옵트론텍은 카메라용 광학필터, 액츄에이터(OIS), 렌즈 등을 주력으로 하는 광학부품 전문기업으로, 신규 광학필터를 개발할 수 있는 기술력을 보유하고 있다. 약 15년간 주요 고객사의 필터 개발을 담당해온 점에서 기술 경쟁력이 입증됐다는 평가다.

최근에는 실적에 부담으로 작용했던 일회성 비용이 해소되면서 본업 중심의 수익성이 회복되고 있다는 점이 긍정적으로 분석했다. 올해 1분기부터 영업이익 흑자를 기록하며 턴어라운드 흐름을 확인했으며 이를 토대로 2026년 매출액은 2287억원, 영업이익은 140억원을 달성할 것으로 예상했다.

옵트론텍 로고. [사진=옵트론텍]

사업 부문별로는 OIS의 성장성이 두드러진다며 폴디드줌 OIS에 이어 일반 OIS 양산이 본격화되면서 제품 포트폴리오가 확대되고 있으며, 플래그십 모델 등 신규 채택 가능성도 제기했다.

또한 자동화 신규 생산라인이 본격 가동되며 실적 성장의 핵심 요인으로 작용할 것이라고 전망했다. 해당 라인은 올해 약 150억원 규모 매출 기여를 시작으로 2027년에는 약 750억원까지 확대될 것으로 예상했다.

광학필터 사업 역시 공급망 재편의 수혜를 기대했다. 경쟁사들의 사업 축소 및 연구개발 역량 약화로 신규 필터 개발이 가능한 국내 업체가 제한적인 상황에서, 옵트론텍의 전략적 중요성이 더욱 부각되고 있다는 평가다.

SK증권은 옵트론텍의 중장기 성장 포인트로 OIS 및 광학필터 중심의 구조적 성장, 자동화 신규라인 기반 생산성 개선, 전장 및 기타 응용처 확장을 제시했다. 특히 렌즈 사업은 전장 및 방산 영역으로 확대되며 추가 성장 동력으로 작용할 것으로 전망했다.

또한, 중장기 실적 전망에 대해서는 "2027년 매출액 2630억원, 영업이익 237억원 수준까지 성장할 것"이라며 "신규 라인 안정화와 사업 구조 개선이 실적 개선으로 이어질 것"이라고 내다봤다.

박 연구원은 "옵트론텍은 광학필터 및 OIS 분야에서 핵심 기술 경쟁력을 바탕으로 사업 구조 재편과 실적 정상화를 동시에 추진하고 있다"며 "향후 고부가가치 제품 비중 확대와 생산성 개선이 맞물리면서 기업가치 재평가 가능성이 있다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com