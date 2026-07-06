디엠에스, HKC에 413억원 디스플레이 장비 공급

AI 핵심 요약beta
- 디엠에스가 6일 HKC와 413억원 규모 장비 공급계약을 체결했다
- 이번 계약은 작년 매출의 27%로 중국 쓰촨 H7 LCD라인에 장비를 공급한다
- 디엠에스는 CSOT OLED 장비 수주에 이어 중국 디스플레이 시장 입지를 확대하고 반도체·올레도스 장비로 사업을 넓히고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 디스플레이 및 반도체 장비 제조기업 디엠에스가 중국 디스플레이 업체 HKC와 413억원 규모의 디스플레이 장비 공급계약을 체결했다고 6일 공시했다.
이번 계약 규모는 지난해 매출액의 약 27%에 해당한다. 공급될 장비는 HKC가 중국 쓰촨성 면양시에 건설 중인 6세대 LCD 공장 H7 라인에 반입될 예정이다.
회사에 따르면 디엠에스는 세정, 현상, 박리, 식각 장비 등 디스플레이 제조 공정 전반에 필요한 습식 장비 솔루션을 보유하고 있다. 이번 계약으로 중국 주요 패널 고객사향 공급 실적을 추가하며 현지 시장 내 입지를 확대하고 있다.
디엠에스는 지난 29일 중국 주요 패널 업체 CSOT와 677억원 규모의 OLED 제조장비 공급계약을 체결한 데 이어 이번 HKC 계약까지 확보했다. LCD와 OLED 양 분야에서 대형 수주가 연속적으로 나타나고 있다.
디엠에스 관계자는 "최근 중국 디스플레이 업체들의 장비 발주가 빠르게 증가하는 가운데 당사는 주요 고객사향 수주를 연이어 확보하고 있다"며 "디스플레이 장비 사업에서 축적한 공정 기술력을 바탕으로 반도체용 유리기판 장비와 올레도스 장비까지 개발 영역을 넓히고 있다"고 말했다.
nylee54@newspim.com