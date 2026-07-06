한동훈 "국민의힘, 친한계 아닌 '반장동혁계' 전원 징계하려는 상황"

"정통망법 개정안은 명백한 위헌"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 한동훈 무소속 의원은 6일 예정된 국민의힘 중앙윤리위원회의 징계 심의와 관련해 "친한(친한동훈)계 의원들을 대상으로 한다기보다 '반장(반장동혁)계' 모든 사람을 대상으로 하려는 상황 같다"고 말했다.

한 의원은 이날 오전 서울 여의도 국회에서 열린 'AWC AI war 2026' 세미나를 마친 뒤 기자들과 만나 당 윤리위의 친한계 의원 징계 예고에 대한 입장을 묻는 질문에 이같이 답했다.

한동훈 무소속 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

윤리위는 이날 오후 중앙당사에서 전체회의를 열고 지난 지방선거 국면에서 무소속이었던 한 의원의 행보를 지원한 의원들과 장동혁 대표의 사퇴를 거듭 요구해 온 소장파 모임 '대안과미래' 소속 의원들에 대한 징계 심의에 착수할 예정이다.

또한 한 의원은 오는 7일 시행을 앞둔 정보통신망법 개정안에 대해 비판했다.

한 의원은 "헌법에 위반되는 것이고 표현의 자유를 심각하게 왜곡하는 것"이라며 "해서 되는 말과 안 되는 말을 정부 기관이 정하는 나라는 민주국가가 아니다"라고 목소리를 높였다.

이어 "최근 사투리 끝에 '노'라는 단어를 붙여 쓰는 것을 두고 갑론을박이 있다"며 "개정법에 따르면 이것 역시 혐오 표현으로 분류될 수 있고, 그렇게 되면 앞으로 사용이 금지될 뿐만 아니라 커뮤니티 등에 이를 게재한 사람이나 방치한 플랫폼 사업자가 10억 이하의 과징금이나 10배의 징벌적 손해배상을 당할 수 있다"고 지적했다.

그는 이어 "정부 기관이 참여하는 '투명성센터'라는 곳에서 이를 자의적으로 정하게 된다"며 "정부가 기준을 정해 국민의 표현을 통제하는 것은 결코 용납될 수 없으며, 민주주의를 지키기 위해 온라인 입틀막법의 시행은 절대 막아야 한다"고 촉구했다.

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