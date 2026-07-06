KB국민카드, KB Pay 고객에 리움·호암미술관 초대권 제공

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드는 KB Pay 고객을 대상으로 리움미술관과 호암미술관을 무료로 관람할 수 있는 초대권 증정 이벤트를 진행한다고 6일 밝혔다.

이번 이벤트는 오는 31일까지 KB Pay에서 응모한 고객을 대상으로 진행된다. KB국민카드는 추첨을 통해 총 150명에게 리움·호암미술관 무료 관람권 2매를 제공한다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드는 KB Pay 고객을 대상으로 리움미술관과 호암미술관을 무료로 관람할 수 있는 초대권 증정 이벤트를 진행한다고 6일 밝혔다. [사진=KB국민카드] 2026.07.06 yunyun@newspim.com

이벤트에 참여하려면 행사 기간 내 KB Pay에서 이벤트에 응모하고, 마케팅 수신 동의와 문자메시지(SMS) 수신 동의, 이벤트·혜택 PUSH 알림 동의를 모두 완료해야 한다. 응모와 동의 순서는 관계없다.

당첨자는 다음 달 31일까지 개별 안내를 받으며, 초대권은 우편으로 발송된다.

KB국민카드는 이번 이벤트를 통해 고객들이 리움미술관과 호암미술관의 전시를 무료로 관람하며 문화예술 경험을 누릴 수 있을 것으로 기대하고 있다.

KB국민카드 관계자는 "앞으로도 KB Pay를 통해 고객들이 일상 속에서 다양한 문화 혜택을 경험할 수 있도록 차별화된 이벤트를 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.

행사 관련 자세한 내용은 KB Pay에서 확인할 수 있다.

yunyun@newspim.com