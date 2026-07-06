판타지오 "드라마 '김부장' 시청률 21%…올해 드라마 최고 시청률"

AI 핵심 요약beta
- 판타지오가 6일 SBS 금토드라마 '김부장'이 시청률 21.6%를 기록했다고 밝혔다다.
- '김부장' 4회는 전국 21.6%·수도권 22.7% 등 올해 최고 시청률을 올렸다다.
- 판타지오는 자체 IP 기반 콘텐츠 사업을 확대하며 완성도 높은 제작에 투자하겠다고 밝혔다다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 종합 엔터테인먼트 기업 판타지오가 제작한 SBS 금토드라마 '김부장'이 전국 시청률 21.6%를 기록했다고 6일 밝혔다. 이는 올해 방송된 드라마 중 최고 수치다.
회사에 따르면 지난 4일 방송된 4회는 닐슨코리아 전국 기준 시청률 21.6%를 기록했다. 수도권 시청률은 22.7%, 순간 최고 시청률은 25.1%에 달했으며 동시간대 및 같은 날 방송된 전 채널 프로그램 중 가장 높은 수치다.
'김부장'은 동명의 인기 웹툰을 원작으로 한 작품으로, 평범한 아버지가 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 위험한 싸움에 뛰어드는 과정을 그린 복수 액션 드라마다. 회사 관계자는 "4회 만에 20%를 넘긴 성과는 역대 SBS 금토드라마 중 가장 빠른 기록"이라며 "2년 만에 20% 이상의 시청률을 기록한 드라마의 탄생"이라고 설명했다.
판타지오는 매니지먼트 사업을 기반으로 드라마와 영화, 공연 등 콘텐츠 사업을 확대하고 있으며 자체 IP를 활용한 제작 역량 강화에 투자하고 있다.
판타지오 남궁견 회장은 "앞으로도 다양한 장르의 자체 IP를 확보·개발하고 완성도 높은 콘텐츠 제작에 적극 투자하겠다"며 "콘텐츠 사업 경쟁력을 높여 기업의 성장 기반을 공고히 해 나갈 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com