피플바이오, 'TimeX AI'로 사명 변경

AI 인프라 기업으로 전환…7월 20일 임시주총 개최

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 피플바이오는 오는 20일 임시주주총회를 개최해 사명 변경을 비롯해 2대1 액면병합, 자본잉여금 792억원을 활용한 결손금 보존 안건을 상장할 예정이라고 6일 밝혔다.

회사는 누적결손을 대부분 해소하여 재무구조 건전성을 강화하고 향후 배당이 가능한 주주환원 기반을 마련할 예정이다. 이와 함께 사명을 '타임엑스에이아이(TimeX AI)'로 변경함으로써, AI 중심으로 사업구조가 변화하고 있는 회사의 이미지를 쇄신하고, 시장에 확고한 의지를 표명할 계획이라고 밝혔다.

새로운 사명 'TimeX AI'는 AI의 핵심인 밀리초 단위의 속도 경쟁을 의미하는 '타임(Time)'과 데이터센터 및 반도체 사업을 극한까지 끌어올려 AI 기반 선도기업으로 도약하겠다는 비전을 담았다.

피플바이오 로고. [사진=피플바이오]

회사는 AI 데이터센터 인프라·서버, 반도체, 바이오 부문을 주 사업 분야로 추진하고 있다. AI 인프라·서버 부문에서는 삼성전자의 지능형 반도체 공장 구축 계획과 SK하이닉스의 15GW 규모 데이터센터 인프라 구축 추진에 따라 AI 인프라 수요가 증가할 것으로 보고 있으며, 이에 대응하기 위해 인력 충원과 신규사업을 추진 중이다.

반도체 부문에서는 리퍼비시 공동 사업자인 시스타가 국내 중견 파운더리업체에 납품할 예정인 200mm 웨이퍼 중고 장비의 구매 및 납품에 대한 협의가 진행 중이며, 하반기 매출 인식을 목표로 준비하고 있다. 바이오 부문에서는 FDA 혁신의료기기 선정 대응을 위해 미국을 방문해 준비 사항을 재점검했으며, 8월까지 통과에 총력을 기울이고 있다.

피플바이오 관계자는 "오는 20일 임시주주총회를 전환점으로 AI 인프라 기업으로의 체질 개선을 본격화하고 있다"며 "3대 주요 사업의 가시적인 성과를 통해 새로운 성장 기반을 확장해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com