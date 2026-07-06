선로 점검도 AI·드론으로…철도연, 지장물 자동확인 기술 개발

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

작업자 투입 전 드론으로 위험요소 확인

오송시험선 적용 검증

디지털트윈 이력관리까지 연계

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 철도 선로 주변 위험요소를 드론 영상과 AI(인공지능) 분석으로 확인하는 자동화 기술 개발이 추진된다.

드론 기반 선로 지장물 점검 자동화 핵심기술 개발의 세부 목표 [자료=철도연]

6일 한국철도기술연구원은 초소형 드론과 AI 기반 선로 지장물 점검 자동화 가능성을 확인했다고 밝혔다. 이를 바탕으로 '드론 기반 선로 지장물 점검 자동화 핵심기술 개발'에 착수한다.

이번 연구는 철도 선로에 작업자를 투입하지 않고 드론 영상과 AI 분석을 통해 선로 위 장애물과 위험요소인 지장물을 확인하는 기술이다. 문제가 발견되면 이를 구체적으로 살펴보기 위해 사람이 투입될 수 있다.

철도연은 최대이륙중량 250g 이하 초소형 드론을 적용하는 개념검증을 완료했다. 기존 철도 선로 점검은 작업자가 선로 주변에 직접 접근해야 하는 경우가 많아 현장 투입 부담과 안전사고 위험이 있었다. 고정형 영상 감시장치만으로는 터널 입구, 구조물 주변, 배수로 인접부, 절토부 등 선로변 사각지대를 연속적으로 확인하기 어렵다는 한계도 포착됐다.

철도연은 본격 연구 착수에 앞서 초소형 드론으로 촬영한 선로 영상을 AI로 분석했다. 감지 결과를 영상·위치·시간 정보와 함께 관제 시스템으로 연계할 수 있는 가능성을 확인했다.

이번 연구에서 드론은 단순 촬영 장비를 넘어 선로 위험요소를 데이터로 전환하는 이동형 점검 센서와 연계해 활용된다. 이를 오송시험선에 적용해 검증할 계획이다.

연구의 핵심은 터널 등 GNSS(GPS 등을 포함하는 위치정보 기반 위성항법시스템) 음영 구간(GPS 신호가 도달하지 못하는 구간)까지 고려해 드론 영상 수집, AI 기반 지장물 감지, 점검 이력 관리를 하나로 연결하는 데 있다.

주요 기술은 ▲철도 특화 드론 자율비행 ▲AI 기반 지장물 감지 자동화 ▲디지털트윈 기반 이력 관리 등 3가지다. 철도연은 연구를 계속 확대해 드론, 고정형 CCTV 영상, 4족 보행 로봇, 디지털트윈을 연계한 철도 피지컬 AI 기반 자동화 선로 안전확인 체계를 구축할 계획이다.

사공명 철도연 원장은 "철도 유지보수는 위험요소를 사전에 확인하고 작업자의 안전을 확보하는 예방적 체계로 나아가야 한다"며 "AI, 로봇, 디지털트윈을 연계해 유지보수의 정확성·효율성까지 제고하는 국민체감 철도 안전연구에 최선을 다하겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 철도연이 새로 착수하는 연구는 무엇인가요?

A. 한국철도기술연구원은 '드론 기반 선로 지장물 점검 자동화 핵심기술 개발'에 착수합니다. 초소형 드론 영상과 AI 분석을 활용해 철도 선로 위 장애물과 위험요소를 확인하는 기술입니다.

Q. 이 기술은 기존 선로 점검 방식과 무엇이 다른가요?

A. 기존에는 작업자가 선로 주변에 직접 접근해 점검해야 하는 경우가 많았습니다. 이번 기술은 작업자를 선로에 투입하지 않고 드론과 AI로 위험요소를 먼저 확인해 안전사고 위험을 줄이는 데 목적이 있습니다.

Q. 철도연은 어떤 가능성을 확인했나요?

A. 철도연은 최대이륙중량 250g 이하 초소형 드론을 활용한 개념검증을 마쳤습니다. 드론으로 촬영한 선로 영상을 AI로 분석하고, 감지 결과를 영상·위치·시간 정보와 함께 관제 시스템으로 연계할 수 있는 가능성도 확인했습니다.

Q. 이번 연구의 핵심 기술은 무엇인가요?

A. 핵심 기술은 철도 특화 드론 자율비행, AI 기반 지장물 감지 자동화, 디지털트윈 기반 이력 관리 등 3가지입니다. 터널 등 GPS 신호가 닿지 않는 구간까지 고려해 점검 체계를 연결하는 것이 목표입니다.

Q. 철도연은 앞으로 어떤 체계를 구축할 계획인가요?

A. 철도연은 드론, 고정형 CCTV 영상, 4족 보행 로봇, 디지털트윈을 연계한 철도 피지컬 AI 기반 자동화 선로 안전확인 체계를 구축할 계획입니다. 이를 통해 선로 유지보수의 정확성과 효율성을 높인다는 방침입니다.

chulsoofriend@newspim.com