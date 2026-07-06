이준석 "조국, 경상도 사투리에 '일베' 낙인…與, 청년에 역사적 감수성 강요"

"盧, 성역 아닌 여느 전직 대통령처럼 추억됐으면"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 이준석 개혁신당 대표는 6일 조국 전 조국혁신당 대표가 영남 방언을 사용한 거제 출신 아이돌 그룹 멤버를 향해 극우 커뮤니티 '일베 구별법' 가이드라인을 제시한 것을 두고 "뜬금없이 경상도 사투리를 향해 죽창가를 부르기 시작했다"고 비판했다.

이 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "해당 연예인은 전혀 조 전 대표가 몰아가는 의도로 '노'라는 말끝을 붙이지 않았을 것"이라며 "그냥 경상도 사람이 경상도 사투리를 쓴 것뿐"이라고 지적했다.

이준석 개혁신당 대표. [사진=뉴스핌 DB]

이어 "고향의 지역색을 드러내며 새로운 콘텐츠로 빠르게 성장한 전도유망한 연예인이 조 전 대표의 몰상식한 타박으로 자의 또는 타의에 따라 고유의 색채를 잃을까 걱정"이라고 덧붙였다.

이 대표는 범여권이 젊은 세대에게 역사적 감수성을 강요하고 있다고 주장했다.

그는 대한민국의 중위연령이 46세인 점을 언급하며 "대한민국의 굵직한 지점이 누군가에게는 가슴 뛰는 감성의 영역이라면, 그 뒤의 세대에게는 책에서 배운 이성의 영역"이라며 "젊은 세대에게 본인들처럼 감성으로 역사를 다루라고 강요하며 경상도 사투리의 끝말인 '노'라는 글자를 피휘(避諱·기피함)하게 만들지 않았으면 좋겠다"고 꼬집었다.

특히 현재 20대 대부분은 노 전 대통령의 정치를 직접 경험하지 못했다는 점을 강조했다. 이 대표는 "그들에게 책에서 배운 것 이상의 노 전 대통령에 대한 감수성과 기억, 엄숙함을 기대하거나 강요하거나 주입하지 않았으면 좋겠다"고 촉구했다.

그러면서 "누군가가 혹시라도 노 전 대통령을 조롱의 의도로 밈(Meme·온라인 유행 콘텐츠)으로 소비한다 한들, 그것이 품격 있는 행동이 아니더라도 그것을 이유로 한 세대를 싸잡아 비난하거나 일베몰이를 하지 않을 때가 된 것 같다"고 말했다.

마지막으로 이 대표는 노 전 대통령의 마지막 유언인 '아주 작은 비석 하나만 남겨 달라'는 말씀을 인용하며 "사람에 대한 평가는 늘 바뀌게 되어 있고 시대적 평가는 상대적"이라며 "이제 노 전 대통령께서 성역이 아니라 여느 전직 대통령처럼 추억됐으면 좋겠다"고 했다.

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