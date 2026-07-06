통합위, '부동산·주거 안정화' 전국 순회 토론…대전·광주·대구·서울 4개 권역

의제 제안과 선정, 토론까지 국민이 참여

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 대통령직속 국민통합위원회가 경제양극화 과제를 해결하고자 국민들의 의견을 취합해서 '부동산 및 주거 안정화'를 의제로 정하고 본격적인 전국 순회 토론회에 나선다고 6일 밝혔다.

통합위는 국민의 최대 관심사인 부동산과 주거 안정화를 의제로 선정하고 오는 7일부터 토론회를 개최한다. 개최지는 대전, 광주, 대구, 서울 4개 권역이며 순차 진행된다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 이석연 국민통합위원회 위원장이 12일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 청년통통포럼 발대식에서 환영사를 하고 있다.2026.06.12 gdlee@newspim.com

이번 토론회는 국민이 의제 제안부터 선정, 토론까지 전 과정에 참여하는 상향식 거버넌스로 형태로 추진된다. 그간 정부나 전문가가 일방적으로 의제를 설정하던 하향식 방식에서 벗어났다.

통합위는 지난 4월부터 온라인 국민참여 플랫폼 '모두의 국민통합'을 통해 의견을 공모해 4215건의 제안을 접수했다. 이후 1만여 명이 참여한 선호도 조사와 국민패널 숙의 토론을 거쳐 사회적 시급성과 체감도가 가장 높은 부동산 및 주거 안정화를 최종 의제로 확정했다.



통합위는 지역 현장의 목소리를 생생하게 담기 위해 7월 한 달간 전국 4대 권역에서 순회 토론회를 진행한다. 일정별로는 오는 7일 오후 2시, 대전 사회적경제혁신타운에서 열리는 첫 토론회를 시작으로 ▲전라권 8일 오후 2시 광주상공회의소 ▲경상권 14일 오후 2시 대구시청 산격청사 ▲수도권 22일 오후 2시 서울 DMC첨단산업센터 순으로 진행된다.

토론회에서는 현행 부동산 제도와 정책에 대한 이해를 돕는 한편 참가자들이 삶의 현장에서 겪는 고충을 공유하고 실효성 있는 정책 대안을 함께 모색하는 숙의 토론 과정이 진행된다.

통합위는 "이번 4개 권역별 토론회에서 수렴된 지역 현장의 목소리와 제안들을 종합·정리한 후 두 차례의 집중 국민대토론을 거쳐 모두가 공감하는 결과를 도출할 계획"이라며 "도출된 결과는 국민에게 투명하게 공개하는 것은 물론, 관계 부처 등에 전달해 제도와 정책 개선에 적극 반영될 수 있도록 권고할 방침"이라고 알렸다.

이밖에도 통합위는 우리 사회의 정치·이념 갈등을 완화하고 국민 통합의 방향을 모색하는 정치 분야 현장형 국민대화 권역별 토론회도 연다.

정치 분야 토론회는 22일 서울을 시작으로 31일 부산, 다음달 12일 대전, 다음달 21일 광주 4개 권역에서 순차적으로 개최된다.

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