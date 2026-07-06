휴젤, 국내 의료진 대상 학술연구 심포지엄 개최

AI 핵심 요약beta
- 휴젤은 4일 의료진 40명 대상 심포지엄을 열었다.
- 논문 구조·출판·AI 활용 실무 교육을 진행했다.
- 연구 성과의 국제학술지 게재를 기대했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 휴젤은 국내 미용의료 분야 의료진을 대상으로 '휴젤 학술 연구 심포지엄(Hugel Scientific Exchange Symposium)'을 개최했다고 6일 밝혔다.
지난 4일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 이번 심포지엄에는 국내 의료진 40명이 참석했다. 행사는 의료 현장에서 축적된 임상 데이터와 시술 경험을 연구 성과로 연결할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.
심포지엄에서는 미용의료 분야 논문 구조와 출판 과정, 인공지능(AI) 활용 전략 등 논문 작성에 필요한 실무 교육이 진행됐다.
연자로는 아주대학교 성형외과학교실 한형민 교수와 연세이원성형외과 이원 원장, 가톨릭대학교 약리학교실 최수인 교수가 참여해 연구 사례와 논문 출판 경험을 공유했다.
휴젤은 의료진의 연구 성과가 국제 학술지 게재와 글로벌 학술 교류로 이어질 경우 국내 에스테틱 분야의 학술 경쟁력 강화에도 도움이 될 것으로 기대했다.
신승준 휴젤 의학사업부 상무는 "국내 의료진의 임상 경험과 연구 성과가 학술적으로 축적될 수 있도록 지원을 이어갈 계획"이라며 "에스테틱 분야의 의학적 근거를 확대하고 연구 역량을 갖춘 의료진 육성에 기여하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com