티웨이항공, 올해 상반기 항공 화물 운송량 전년 比 37%↑

AI 핵심 요약beta
- 티웨이항공이 6일 상반기 화물 1만8000톤 운송했다고 했다
- 유럽·중장거리 노선 확대와 대형기 투입으로 고부가 화물 체계를 구축했다
- 연간 화물 두 배 성장 속 A330-900NEO 도입과 트리니티항공으로 상호 변경했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 티웨이항공이 올해 상반기(1~6월) 항공 화물 운송량을 전년 동기 대비 37% 증가한 1만 8000톤으로 기록했다고 6일 밝혔다. 전년 동기 1만 3000톤에서 5000톤 증가한 수치다.
파리, 로마, 바르셀로나, 프랑크푸르트 등 유럽 주요 노선과 시드니, 밴쿠버 등 중·장거리 노선을 안정화하며 화물 수요를 확대한 결과다.
회사는 A330-300 등 대형 항공기를 통해 전자상거래, 반도체 제조부품, 신선식품 등 고부가가치 화물 운송에 최적화된 체계를 구축했다. 의약품과 바이오 등 온도 민감 화물 수요에 대응하기 위해 콜드체인 운송 역량도 강화했다.
지난해 연간 화물 운송량은 2024년 1만 7000톤에서 2025년 3만 4000톤으로 두 배 증가했다. 올해 하반기부터는 에어버스의 차세대 항공기 'A330-900NEO'를 순차적으로 도입할 계획이다.
한편 티웨이항공은 최근 주주총회를 통해 상호명을 트리니티항공으로 변경했다. 운항 시작은 국내외 관계기관 승인 완료 후 진행될 예정이다.
yuniya@newspim.com