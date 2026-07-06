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올리브영, 제주에 첫 MFC 구축…온라인 주문 90% 당일배송

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  • CJ올리브영이 6일 제주 애월에 MFC제주를 열고 오늘드림 당일배송을 제주 대부분 지역으로 확대했다.
  • 제주 온라인 주문의 약 90%를 오늘드림으로 처리하며 도서산간비 없이 당일 자정 전까지 배송하고 취급 상품을 1만1000종으로 늘렸다.
  • 모바일 앱에 제주오늘드림 탭을 신설하고 할인쿠폰을 제공하며 향후 제주 전역으로 서비스 권역과 취급 상품을 확대할 계획이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

애월읍에 515평 규모 물류센터 오픈…도서산간비 없이 자정 전 배송

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = CJ올리브영이 제주 지역 물류 인프라를 강화하고 당일배송 서비스 권역을 제주 대부분 지역으로 확대한다.

올리브영은 제주 애월읍에 515평 규모의 도심형 물류센터 'MFC제주'를 열고 당일배송 서비스 '오늘드림' 운영을 확대한다고 6일 밝혔다. MFC는 도심 인근에 재고를 보관하고 온라인 주문 상품을 신속하게 배송하는 소규모 물류 거점이다.

올리브영 제주 지역 오늘드림 대표 이미지. [사진=CJ올리브영 제공]

MFC제주 운영으로 올리브영은 제주 지역 온라인 주문의 약 90%를 오늘드림으로 처리할 수 있게 됐다. 기존에는 오프라인 매장 재고를 활용해 일부 인근 지역에만 당일배송이 가능했지만 앞으로는 제주 대부분 지역에서 서비스를 이용할 수 있다. 취급 상품 수도 1만1000종으로 늘었다.

배송 시간과 비용 부담도 줄어든다. 기존 제주 지역 일반배송은 평균 3일 이상 걸리고 주문 금액과 관계없이 2500원의 도서산간비가 부과됐다. 앞으로는 오후 4시 이전 오늘드림으로 주문하면 별도의 도서산간비 없이 당일 자정 전까지 상품을 받을 수 있다.

올리브영은 전국 어디서나 동일한 쇼핑 편의를 제공하기 위해 제주 물류 투자를 결정했다고 설명했다. 2018년 도입한 오늘드림은 지난해 전국에서 약 2000만건의 배송을 수행했지만, 제주 지역은 물류 인프라 한계로 연간 이용 건수가 15만건 수준에 머물렀다.

모바일 앱에는 제주 고객을 위한 '제주오늘드림' 탭도 신설했다. 해당 메뉴에서는 당일배송 가능 상품과 제주 지역 인기 상품을 한눈에 확인할 수 있다. 탭 신설을 기념해 1만5000원 이상 구매 시 사용할 수 있는 3000원 할인쿠폰도 제공한다.

올리브영은 향후 물동량 증가에 맞춰 오늘드림 서비스 권역을 제주 전역으로 넓히고 취급 상품을 1만6000종까지 확대할 계획이다. 특화 매장 출점과 관광 활성화 지원 등 지역 경제를 위한 투자도 이어간다.

올리브영 관계자는 "제주 도민에게 당일배송을 포함한 향상된 쇼핑 경험을 제공하기 위해 MFC제주에 투자했다"며 "앞으로도 쇼핑 인프라 개선을 비롯한 비수도권 투자를 지속하겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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