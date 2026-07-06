롯데렌탈 T car, 침수차 판명시 전액 환불·500만원 보상

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장마철 침수 피해 우려 소비자 대상 8월 31일까지 프로모션

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 롯데렌탈이 장마철 침수차 피해에 대비해 중고차 브랜드 T car의 침수차 안심 보증 프로모션을 8월 31일까지 진행한다고 6일 밝혔다.

프로모션에 따르면 T car 구입 후 90일 이내 침수차로 판명될 경우 차량 구매 금액과 이전비를 100% 환불하고 500만원의 추가 보상금을 지급한다.

T car는 롯데렌탈이 지난해 5월 출시한 중고차 소매 브랜드다. 기업 임원과 관리자가 사용한 장기렌터카 차량을 중심으로 공급하며, 신차 구매 후 3개월마다 정비 전문가가 관리한 차량들이다. 신차 구매 시점부터 관리 이력이 투명하게 공개되며, 법정 성능검사와 보험 이력도 함께 제공된다. 주력 판매 차량은 연식 3~4년 차 현대·기아 차종이다.

T car는 엔진·미션·제동장치 등 주요 부품에 대해 180일 무상 보증 수리를 지원한다. 이는 업계 표준인 3개월 무상 보증보다 두 배 길다. 구매 후 1년간 원하는 장소와 시간에 엔진오일 교체 및 차량 점검을 제공하는 무료 방문 정비 서비스도 운영한다. 구매 후 7일 이내 무상 환불 및 교체가 가능한 책임 환결제도를 도입했으며, 월 3만원 상당의 주유·세차·주차 혜택을 제공하는 '차방정 플러스 멤버십'을 1년간 무상 제공한다.

[사진=롯데렌탈]

침수 차량 사고의 95.5%가 여름 장마철에 집중된다. 침수차는 외관 정비만으로 흔적이 감춰져 육안 판별이 어렵고, 시간이 지나면 전기·전자 계통 이상이나 차량 부식 등 치명적 결함으로 이어질 수 있다.

침수차 여부를 판단하려면 안전벨트를 끝까지 당겨 흙탕물 자국을 확인하고, 라벨의 제조일자가 차량 연식과 일치하는지 비교해야 한다. 에어컨 작동 시 악취나 퀴퀴한 냄새, 트렁크 내부 매트와 차량 하부의 물때와 진흙 흔적도 점검 대상이다. 보험개발원·경찰청·국토부에서 제공하는 보험 이력 및 정비 이력 확인과 전문가 진단이 가장 확실한 방법이다.

T car는 서울 강서구 가양동, 경기 부천 국민차매매단지, 용인 매매센터에서 직접 확인할 수 있다.

y2kid@newspim.com