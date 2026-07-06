지그재그, 쇼핑몰 성장 콘텐츠 효과…라이브 당일 거래액 최대 4배↑

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'오프 더 레코드'로 창업·제작 비하인드 조명…어텀·45번가 매출 성장

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 지그재그가 입점 쇼핑몰의 브랜드화를 지원하기 위해 선보인 콘텐츠 '오프 더 레코드'가 거래액 증가 등 가시적인 성과를 내고 있다.

지그재그는 지난 5월부터 매달 성장 가능성이 높은 인기 쇼핑몰 2곳을 선정해 대표 인터뷰와 라이브 방송을 진행하고 있다고 6일 밝혔다. 쇼핑몰의 창업 과정과 상품 제작기, 향후 비전 등을 소개해 단순 판매자를 넘어 고유한 정체성을 갖춘 브랜드로 인식될 수 있도록 지원하는 프로그램이다.

지그재그가 쇼핑몰의 '성장 비하인드 스토리'를 소개하는 '오프 더 레코드' 콘텐츠를 신규 오픈했다. [사진=카카오스타일 제공]

첫 번째 참여 쇼핑몰인 '어텀'은 라이브 방송이 진행된 1시간 동안 약 2만6000건의 상품 클릭 수를 기록했다. 방송 당일 거래액은 전년 동기 대비 96% 증가했다. 지난달 10일 라이브 방송을 진행한 '45번가'의 당일 거래액도 직전 주보다 284%, 전년 동기 대비 220% 늘었다.

지그재그는 기존의 상품 설명 중심 라이브 방송에서 벗어난 콘텐츠 구성이 성과를 이끌었다고 분석했다. '오프 더 레코드 라이브'는 쇼핑몰 대표 인터뷰와 작업실 투어, 입점 상품을 활용한 스타일링 제안 등을 숏 다큐멘터리 형식으로 담아 쇼핑몰의 분위기와 정체성을 전달한다. 콘텐츠에 적용되는 글꼴과 페이지 구성도 각 쇼핑몰의 콘셉트에 맞춰 다르게 디자인한다.

지그재그는 이날부터 일주일간 세 번째 참여 쇼핑몰인 '포네크'의 콘텐츠를 공개한다. 행사 기간 포네크 상품을 최대 50% 할인하고 25% 할인쿠폰과 전 상품 무료배송 혜택을 제공한다. 이날 오후 7시 진행되는 라이브 방송에서는 30% 할인쿠폰과 댓글·퀴즈 이벤트를 선보인다.

오는 20일부터는 슈즈 쇼핑몰 '사뿐'의 콘텐츠를 공개한다. 첫날 오후 7시 라이브 방송을 열고 최대 40% 상품 할인과 30% 할인쿠폰 등을 제공할 예정이다.

카카오스타일 관계자는 "입점 쇼핑몰의 분위기와 콘셉트를 시각화해 고객에게 전달하는 데 집중했다"며 "성장 가능성이 높은 쇼핑몰이 플랫폼과 함께 브랜드로 도약할 수 있도록 지원 콘텐츠를 확대하겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com