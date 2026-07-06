네타냐후 "트럼프와 관계 균열 없어...우린 최대 동맹"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 5일(현지시간) 폭스뉴스 '선데이 브리핑'에 출연해 도널드 트럼프 미국 대통령과의 관계에 균열이 없다고 부인하면서도 이란 핵 문제에서는 강경 입장을 재확인했다.

네타냐후 총리는 "균열이 있다고 생각하지 않는다. 미국에 이스라엘보다 더 큰 동맹은 없고 이스라엘에 미국보다 더 큰 동맹은 없다"고 밝혔다.

트럼프 대통령과 네타냐후 총리.[사진=로이터 뉴스핌]

양측의 이견이 있더라도 직접 소통으로 처리되고 있다고도 강조했다. 그는 트럼프 대통령이 미국 이익을 위해, 자신은 이스라엘 이익을 위해 행동하지만 두 지도자는 보통 같은 방향을 본다고 말했다. "99%의 경우 우리는 같은 입장"이라고도 했다.

사회자가 트럼프 대통령이 악시오스에 네타냐후가 "보스가 누군지 안다"고 말하고 파이낸셜타임스(FT)에 그가 미·이란 합의를 받아들이는 것 외에 "선택이 없을 것"이라고 한 발언을 거론하자 네타냐후 총리는 미국과 이스라엘이 같은 전략 목표를 갖고 있다고 맞섰다. 그는 "우리는 이란이 핵 무기 프로그램을 포기하고 농축 핵물질이 제거되며 핵물질 농축 시설이 해체되는 것을 원한다"고 밝혔다.

이란 핵 문제에 대해서는 "합의가 되든 안 되든 내가 총리인 한 이란은 핵무기를 갖지 못할 것"이라고 단언했다. 협상이 8월 기한을 넘겨 연장되는 것에 편안하냐는 질문에는 "아직 끝나지 않았다. 끝났을 때 판단하겠다"고 답했다.

미·이란 합의를 두고 이스라엘 관리들이 트럼프 대통령을 공격하지 말라고 경고한 JD 밴스 부통령의 발언에 대해서는 "밴스 부통령을 존중하고 우리는 매우 좋은 관계를 갖고 있다. 하지만 그가 하는 모든 말에 동의한다는 의미는 아니다"라고 말했다.

트럼프 대통령에 대해서는 "우리가 백악관에서 가져본 것 중 가장 위대한 친구이며 나는 그 말을 완전히 지지한다"고 밝혔다.

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