롯데百 '키네틱 그라운드', 1년 만에 본점 신규 고객 20% 끌어왔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

방문객 70%가 2030세대…연간 매출 70%는 외국인 고객이 차지

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 롯데백화점 본점의 K패션 전문관 '키네틱 그라운드'가 개장 1년 만에 2030세대와 외국인 고객을 끌어들이는 핵심 집객 공간으로 자리 잡았다.

6일 롯데백화점은 지난해 7월 본점 9층에 문을 연 키네틱 그라운드가 신규 고객 유입과 외국인 매출 확대를 이끌고 있다고 밝혔다. 키네틱 그라운드는 1800㎡ 규모 공간에 마뗑킴, 마르디메크르디 등 K패션 브랜드 15개와 팝업 전용 공간 '키네틱 스테이지'를 조성한 영패션 전문관이다.

서울 중구에 위치한 본점 9층 키네틱그라운드에서 고객들이 1주년 행사 기념 사진을 촬영하고 있다. [사진=롯데백화점 제공]

코이세이오, 더바넷, 999휴머니티 등 젠지세대 사이에서 인지도가 높은 브랜드의 유통사 최초 매장을 유치한 것도 특징이다. 개장 초기부터 2030 고객의 오픈런이 이어졌으며, 지난 1년간 전체 방문 고객 가운데 2030세대 비중은 약 70%를 기록했다.

신규 고객 유입 효과도 나타났다. 지난 1년간 롯데백화점 본점 신규 고객의 20%가 키네틱 그라운드를 통해 유입된 것으로 집계됐다. 키네틱 그라운드 이용 고객의 80%는 본점 내 다른 상품군도 함께 구매해 매장 전체 매출로 이어지는 낙수효과를 냈다.

외국인 고객 매출도 빠르게 늘었다. 키네틱 그라운드 연간 매출의 70%가 외국인 고객에게서 발생했다. 같은 기간 본점 영패션 상품군 매출은 130% 증가했고 외국인 매출은 440% 신장했다. 특히 미주·유럽 고객 매출은 전년 대비 230% 늘었다.

롯데백화점은 콘텐츠 경쟁력을 성장 배경으로 꼽았다. 키네틱 그라운드는 지난 1년간 총 93회의 팝업스토어를 열고 밀로아카이브, 아우로 등 K디자이너 브랜드를 소개했다. 패션뿐 아니라 캐릭터 지식재산권과 K팝 콘텐츠도 선보이며 쇼핑과 체험을 결합한 공간으로 영역을 넓혔다.

오는 12일까지는 개장 1주년 행사를 진행한다. 당일 20만원 또는 40만원 이상 구매한 고객에게 7.5% 상당의 롯데상품권을 제공하며 일부 브랜드는 최대 60% 할인과 한정판 사은품을 선보인다.

강우진 롯데백화점 본점장은 "키네틱 그라운드가 새로운 고객과 브랜드를 유입하는 K콘텐츠 허브로 성장했다"며 "하반기에는 공간과 브랜드를 고도화해 차별화된 경험을 제공하겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com