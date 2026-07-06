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[특징주] 반도체주 프리마켓 강세…삼전 3.88%·하이닉스 2.02% 상승

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AI 핵심 요약

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  • 넥스트레이드는 6일 프리마켓에서 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 대형주가 강세를 보였다.
  • 지난주 반도체주 급락 이후 저가 매수세가 유입되며 시가총액 상위 종목 전반으로 오름세가 확산됐다.
  • 이번 주 코스피는 FOMC 의사록, 삼성전자 2분기 잠정실적, SK하이닉스 ADR 상장 등으로 변동성 확대 속 낙폭 만회를 시도할 전망이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

삼성전자·SK하이닉스 주도 반도체주 투자심리 회복
삼성전자 2분기 실적 발표·SK하이닉스 ADR 상장 앞두고 기대감 확대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주가 국내 대체거래소 넥스트레이드(NXT) 프리마켓에서 강세를 보이고 있다. 이번 주 삼성전자 올해 2분기 잠정실적 발표와 SK하이닉스 미국예탁증서(ADR) 상장을 앞두고 반도체주 투자심리 변화가 시장의 주요 변수로 부각되는 모습이다.

6일 넥스트레이드에 따르면 이날 오전 8시 3분 기준 프리마켓에서 삼성전자는 전 거래일 대비 1만2000원(3.88%) 오른 32만1500원에 거래되고 있다. SK하이닉스는 4만9000원(2.02%) 상승한 247만4000원, SK스퀘어는 4만7000원(2.96%) 오른 163만6000원을 기록 중이다.

삼성전기는 2만6000원(1.31%) 오른 201만5000원에 거래되고 있다. 삼성전자 거래량은 124만6928주, SK하이닉스는 17만861주, SK스퀘어는 1만6175주로 집계됐다.

[사진=삼성전자, SK하이닉스]

시가총액 상위 종목도 대체로 오름세다. 현대차는 전 거래일 대비 1000원(0.20%) 오른 49만3000원, LG에너지솔루션은 1000원(0.28%) 상승한 36만3500원에 거래되고 있다. 삼성생명은 6000원(1.57%) 오른 38만9000원, 삼성물산은 9500원(2.19%) 상승한 44만3000원이다. 삼성바이오로직스는 142만1000원으로 보합권에 머물고 있다. 한화에어로스페이스는 1만1000원(0.94%) 오른 118만6000원을 나타내고 있다.

상승률 상위 종목 중에서는 위메이드맥스가 전 거래일 대비 710원(19.35%) 오른 4380원으로 가장 높은 상승률을 보이고 있다. 도우인시스는 3000원(17.96%) 상승한 1만9700원, 강원에너지는 1250원(14.00%) 오른 1만180원에 거래 중이다.

가온칩스는 4400원(11.75%) 오른 4만1850원, 가온전선은 2만4500원(8.83%) 상승한 30만2000원을 나타내고 있다. 위메이드는 1020원(5.32%) 오른 2만200원, GS리테일은 350원(1.40%) 상승한 2만5350원에 거래되고 있다.

하락 종목 중에서는 한양증권이 전 거래일 대비 1040원(5.05%) 내린 1만9560원으로 낙폭이 가장 컸다. 케이프는 390원(4.33%) 하락한 8610원, 동원산업은 1150원(3.42%) 내린 3만2500원, SK디스커버리는 1600원(3.27%) 하락한 4만7350원을 기록 중이다.

미래나노텍은 280원(3.13%) 내린 8670원에 거래되고 있다. 동아쏘시오홀딩스와 가비아, 에이블씨엔씨, 컴투스 등도 약세를 보이고 있다.

이날 NXT 프리마켓 흐름은 지난주 반도체주 급락 이후 주도주를 중심으로 저가 매수세가 유입된 영향으로 풀이된다. 이번 주 코스피는 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록, 뉴욕 연방준비은행 총재 등 연준 인사 발언, 미국 공급관리협회(ISM) 6월 서비스업 구매관리자지수(PMI), 삼성전자 올 2분기 잠정실적, SK하이닉스 ADR 상장 등에 영향을 받으면서 최근 급락분을 만회할 전망이다.

한지영 키움증권 연구원은 "이번 주도 반도체주 투자심리 변화, 업종 순환매 지속성 등이 시장의 우선순위 관심사에 있을 전망"이라며 "주중 시장 참여자들이 관련 이슈를 소화하는 과정에서 증시 변동성 확대는 불가피할 것으로 보인다"고 밝혔다.

이어 "삼성전자 잠정실적 발표 이후 셀온보다는 증시 전반에 걸친 안도감이 조성되는 시나리오를 베이스로 설정해두는 것이 적절하다"며 "SK하이닉스 ADR 상장의 경우 신주 발행 물량이 전체 주식 수의 약 2.5%에 불과해 실질적인 공급 부담은 제한적이며, 미국 증시 상장 흥행 여부가 관건"이라고 덧붙였다.

dconnect@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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