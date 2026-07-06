현대모비스, 중학생 300명 참여 '학교스포츠클럽 양궁대회' 개최

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대모비스가 양궁을 통한 청소년 체육문화 조성에 나서고 있다. 학교스포츠클럽 활동으로 양궁을 확산시키며 학생들의 건강한 성장과 종목 저변 확대를 지원하는 모습이다.

지난 5일 충남 천안시 남서울대학교에서 열린 '2026 현대모비스와 함께하는 학교스포츠클럽 양궁대회'에 참가한 학생들이 실력을 겨루고 있다. [사진=현대모비스]

현대모비스는 지난 5일 충남 천안 남서울대학교에서 '2026 현대모비스와 함께하는 학교스포츠클럽 양궁대회'를 개최했다고 6일 밝혔다.

이번 대회에는 수도권과 충청지역 15개 중학교에서 학생 300여명이 참가했다. 학생들은 3인 1팀 단체전 방식으로 경기를 치렀으며, 입상자에게는 트로피와 상장, 메달이 수여됐다. 소속 학교에는 활과 화살 등 양궁 장비도 제공됐다.

현대모비스는 2022년부터 정규수업이나 학교스포츠클럽 활동으로 양궁 프로그램을 도입한 중학교 학생들을 대상으로 매년 대회를 열고 있다. 올해는 참가 학교가 늘면서 권역별로 대회를 진행한다.

양궁을 학교스포츠클럽 활동으로 도입한 학교도 늘고 있다. 교육행정정보시스템에 따르면 지난해 전국 초등학교와 중학교 가운데 양궁 클럽활동을 도입한 학교는 처음으로 100곳을 넘어섰다.

현대모비스는 대한양궁협회와 함께 교사 연수, 전문 장비 보급, 디지털 교재 개발 등을 지원하고 있다. 지난해에는 전국 35개 중학교에서 약 4500명의 학생이 양궁 수업에 참여했다.

현대모비스는 양궁을 학생들이 쉽게 접할 수 있는 생활체육 활동으로 확산시키고, 청소년의 건강한 성장과 체육문화 조성에 기여한다는 계획이다.

chanw@newspim.com