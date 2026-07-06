삼성전자, 갤럭시 워치로 폭염 근로자 온열질환 예방

고용노동부와 함께 여름철 산업현장 안전 지원

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 고용노동부와 협력해 여름철 폭염에 노출된 옥외 근로자의 온열질환 예방을 지원하는 '열 스트레스 관리 시스템'을 고도화했다고 6일 밝혔다.

이 시스템은 갤럭시 워치 LTE 모델과 인공지능(AI) 솔루션 '스마트싱스 프로 안전관리 솔루션'을 활용한다. 현장의 온·습도와 근로자의 심박수, 활동량 등 생체 데이터를 통합해 개인 맞춤형 관리 기능을 제공한다.

산업 현장에서 '스마트싱스 프로 안전관리 솔루션'과 연동된 '갤럭시 워치'를 통해 폭염경보 알림을 확인하는 모습. [사진=삼성전자]

시스템은 고용노동부의 폭염 단계별 작업중지 기준을 반영했다. 현장의 온·습도로 근로자의 체감 온도를 실시간 측정해 체감온도 33도 이상 폭염주의보, 35도 이상 폭염 경보, 38도 이상 폭염 중대경보 등에 따라 관리자 대시보드에 자동으로 알림을 발생시킨다. 관리자는 이를 확인해 근로자가 착용한 워치에 온열질환 주의 및 휴식 권고 알림을 보낼 수 있다.

삼성전자는 인천대학교와 산학 협력을 통해 개인 데이터 기반 열 스트레스 예측 및 감지 알고리즘을 고도화했다. 키, 체중, 성별, 나이 등 개인의 신체 정보와 온도·습도 등의 작업 환경 데이터, 심박수 패턴을 통합적으로 분석해 심부 체온을 실시간으로 예측하고 위험 수준에 따라 알림을 제공한다. 삼성서울병원 데이터사이언스 연구소와는 공동 임상 검증을 진행해 열 스트레스 상황에서의 신체 반응과 알고리즘 예측 결과 간 일치도를 검증했다.

산업 현장에서 '스마트싱스 프로 안전관리 솔루션'과 연동된 '갤럭시 워치'를 통해 온열 위험도 감지 알림을 확인하는 모습. [사진=삼성전자]

스마트싱스 프로 안전관리 솔루션은 현재 평택캠퍼스 신규 반도체 생산라인 건설 현장에서 근로자의 온열질환 예방을 위해 적용 중이다. 지난달에는 국제표준화기구(ISO)가 제정한 정보보호 관리 체계 국제표준 ISO 27001 인증을 획득했다.

kji01@newspim.com