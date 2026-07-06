삼성전자, 5억 사내 주거대출 대상 '국평' 이하로 제한

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수도권·광역시 국민평형 이하 주택만 지원

직급별 한도 없애고 5억원 일원화 검토

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 무주택 임직원을 대상으로 한 사내 주거안정대출 지원 주택을 수도권과 광역시 기준 전용면적 85㎡ 이하로 제한한다. 저금리 사내대출이 부동산 시장을 자극할 수 있다는 우려를 고려해 이른바 '국민평형' 이하 주택으로 대상을 좁힌 것이다.

6일 업계에 따르면 삼성전자는 사내 주거안정 지원 대출 대상 주택을 수도권과 전국 6개 광역시 기준 전용 85㎡ 이하로 제한하기로 했다. 삼성전자는 최대 노조인 초기업노동조합 삼성전자지부와 세부 조율을 거쳐 이달 중 제도를 시행할 예정이다.

서울 서초구 삼성전자 서초사옥 [사진 = 뉴스핌DB]

삼성전자는 지난 5월 노사 합의를 통해 무주택 직원을 대상으로 연 1.5% 금리의 주거안정대출 도입을 결정했다. 당초 직급별로 3억5000만~5억 원까지 차등 지원하는 방안이 검토됐으나, 최근에는 직급별 한도를 없애고 최대 5억 원으로 일원화하는 방안도 논의되는 것으로 알려졌다.

대상 주택 면적을 제한한 것은 사내대출이 주택시장에 미칠 영향을 줄이기 위한 조치로 풀이된다. 사내대출은 기업 복지 성격의 개인 간 대여로 분류돼 금융권 대출 한도 산정 기준인 총부채원리금상환비율(DSR) 규제 적용 대상에서 벗어날 수 있다.

업계 안팎에서는 삼성전자의 대규모 성과급과 저금리 사내대출이 맞물릴 경우 경기 화성 동탄, 용인 기흥 등 주요 사업장 인근 부동산 시장을 자극할 수 있다는 지적이 제기돼 왔다.

삼성디스플레이도 같은 방향으로 제도를 정비했다. 삼성디스플레이는 최대 5억 원, 연 1.5% 금리의 사내대출을 도입하면서 지난 1~3일 노조 조합원 투표를 거쳐 수도권과 광역시 전용 85㎡ 이하 주택에 한해 대출을 시행하기로 했다.

kji01@newspim.com