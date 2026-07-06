한화큐셀, 메타에 전력 공급계약 수주..."美 태양광시장 입지 강화"

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200MW 규모...2027년 완공후 전력 공급

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 한화솔루션 큐셀부문(이하 한화큐셀)이 메타(Meta)에 재생에너지 전력을 공급할 태양광 프로젝트의 모듈 공급 및 EPC(설계∙조달∙시공) 사업을 수주했다.

한화큐셀은 미국 재생에너지 개발사 젤레스트라 에너지(Zelestra Energy)와 인디애나주 깁슨(Gibson) 카운티에 들어설 200MW(메가와트) 규모의 태양광 발전소에 약 32만 장의 모듈을 공급하고 EPC를 맡는 내용의 계약을 체결했다고 6일 밝혔다.

200MW 규모의 태양광 발전소는 미국의 약 3만 6000가구가 1년간 사용하는 전력을 생산할 수 있다. 발전소는 2027년 말 완공 예정이며 개발사와 메타가 맺은 전력공급계약(PPA)에 따라 완공 후 발전소에서 생산되는 전력은 메타가 사용한다.

최근 데이터센터와 인공지능(AI)의 확산으로 급증하는 전력 수요에 대응하기 위해 빅테크 기업들은 태양광 등 재생에너지 확보에 적극 나서고 있다.

한화큐셀은 미국 조지아주에 북미 최대 규모의 태양광 통합 제조기지 솔라 허브를 지난 6월 완공한 후 본격적인 전체 밸류체인 가동에 돌입하며 미국 시장에서의 입지를 한층 강화하고 있다.

한화큐셀 크리스 호드릭(Chris Hodrick) EPC사업부문장은 "한화큐셀은 미국 내 제조 역량과 검증된 EPC 수행 능력을 바탕으로 안정적이고 경제적으로 전력을 공급받고자 하는 글로벌 빅테크 기업들의 청정에너지 목표 달성을 지원할 것"이라고 밝혔다.

tack@newspim.com