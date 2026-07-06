넥센타이어, 중국 OE·유통 시장 공략 속도

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 넥센타이어가 중국 칭다오시 대표단과 만나 현지 사업 협력 방안을 논의했다. 칭다오 생산거점을 기반으로 중국 완성차와 교체용 타이어 시장 공략을 강화한다는 계획이다.

중국 칭다오시 대표단과 넥센타이어 경영진. [사진=넥센타이어]

넥센타이어는 중국 칭다오시 대표단이 서울 강서구 마곡 중앙연구소 더넥센유니버시티를 방문했다고 6일 밝혔다.

이번 방문은 칭다오시 정부 주요 인사의 한국 방문 일정 중 하나로 마련됐다. 런강 칭다오시 시장을 비롯해 가오리핑 산동성 항구그룹 이사장 겸 총경리, 리후청 칭다오시 정부 비서장 등이 참석했다.

양측은 칭다오 생산거점을 중심으로 한 중국 시장 대응 전략과 향후 협력 방안을 논의했다. 넥센타이어 칭다오 공장은 중국 시장 대응을 위한 핵심 생산거점으로, 현지 고객사 공급과 품질 대응, 기술 지원 역할을 맡고 있다.

넥센타이어는 최근 베이징현대와 BYD, 립모터 등 중국 완성차 업체를 대상으로 신차용 타이어 공급 협력을 확대하고 있다. 특히 BYD와의 협력은 중국 전기차 신차용 타이어 시장에서 기술력과 품질 경쟁력을 보여주는 사례로 꼽힌다.

교체용 타이어 시장에서도 현지 유통사와 협력을 강화하고 있다. 넥센타이어는 중국 자동차 애프터마켓 플랫폼 투후 경영진을 마곡 중앙연구소로 초청하는 등 유통 파트너십 확대에 나서고 있다.

넥센타이어 관계자는 "칭다오 공장은 중국 사업 성장과 글로벌 완성차 고객 대응을 뒷받침하는 핵심 생산거점"이라며 "현지 정부 및 파트너들과 협력 관계를 공고히 하고 중국 시장 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com