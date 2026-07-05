베네수엘라 강진 사망자 2954명...실종자 최대 5만명 추산

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지진 발생 열흘째 생존 가능성 희박…구조대 수색 마무리 수순

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 지난달 24일 발생한 베네수엘라 강진에 따른 사망자가 약 3000명에 달하는 것으로 파악됐다.

AFP 통신은 4일(현지시간) 베네수엘라 정부 공식 발표를 인용해 지진 사망자가 2954명으로 확인됐다고 보도했다.

28일(현지시간) 강진으로 무너진 건물 잔해 아래에서 주민 구조하는 구조대원들. [사진=로이터 뉴스핌]

이는 하루 전 집계된 2645명보다 309명 늘어난 수치다. 부상자 수는 1만6000명을 넘어선 것으로 집계됐다.

정부가 발표하는 공식 사망자 수치는 시신이 수습된 사망자를 기반으로 집계됐다. 베네수엘라 정부는 공식 실종자 집계는 발표하지 않고 있다. 앞서 유엔 인도주의업무조정국(OCHA)은 지진 실종자 수가 5만명에 달할 수 있다고 추산한 바 있다.

현재 국제 구조대와 베네수엘라 소방·군 당국이 구조작업을 이어가고 있지만 지진 발생 10일째에 접어들면서 생존 가능성은 점차 희박해지고 있다.

지진 발생 8일 만인 지난 2일 베네수엘라 라과이라주 카티아라마르의 한 쇼핑센터의 야간 경비원으로 일하던 에르난 알베르토 힐 플로레스(43)가 구조된 이후 추가 생존자 구조 소식은 없는 상태다.

구조대들은 생존자 수색 작업을 점차 마무리하는 분위기다. 그러나 유족들은 현장을 떠나지 못하고 있다고 외신들은 전했다.

romeok@newspim.com