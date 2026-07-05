전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.05 (일)
KYD 디데이
전국 부산·울산·경남

속보

더보기

진주시, 마쓰에시와 청소년 국제 교류단 발대식 개최

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 진주시가 5일 청소년 국제 교류단 발대식을 개최했다
  • 교류단 10명은 30일부터 5일간 일본 마쓰에시를 방문한다
  • 8일 6일 마쓰에시 청소년이 진주 방문해 상호 교류한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

일본 마쓰에市 상호 방문…교류행사 추진

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시가 일본 마쓰에시와의 청소년 교류를 앞두고 상호 방문 준비에 들어갔다.

5일 진주시에 따르면 전날 진주창업지원센터에서 청소년 국제 교류단 10명과 보호자 등 30여 명이 참석한 가운데 '2026년 청소년 국제 교류단 발대식'을 개최했다.

지난 4일 진주창업지원센터에서 열린 '2026년 청소년 국제 교류단 발대식'에 참가한 청소년들이 기념사진을 찍고 있다.[사진=진주시] 2026.07.05

이날 단원들은 국제 교류단으로서 첫걸음을 내딛고 선서문 낭독을 통해 청소년 국제 교류 단원으로서 책임감을 갖고 성실히 활동하겠다고 다짐했다. 이어 방문국의 문화와 예절을 배우며 우리나라와의 공통점과 차이점을 이해하는 강의와 국내외에서 발생할 수 있는 안전사고에 대비한 안전교육이 진행됐다.

국제 교류단 10명은 오는 30일부터 5일간 일본 마쓰에시를 방문해 현지 가정에서 홈스테이를 하며 일본과 마쓰에시의 문화와 일상생활을 체험할 예정이다. 이어 8월 6일에는 마쓰에시 청소년 10명이 진주시를 방문해 진주시의 역사와 문화를 접하며 상호 이해를 넓혀가는 일정이 진행된다.

교류단으로 참가한 한 학생은 "다른 나라 친구들에게 진주시를 소개하기 위해 진주시에 대해 더 공부해야겠다고 느꼈다"며 "모든 일정에 적극적이고 책임감 있게 참여하겠다"고 전했다.

김성일 우주항공경제국장은 "국제 교류단 활동 기간 청소년들이 대한민국과 진주시를 대표하는 민간 외교관"이라고 강조하며 "다른 나라의 언어와 문화를 접하는 이번 경험을 바탕으로 향후 세계 무대에서 활약하는 인재로 성장해 나가기를 응원한다"고 말했다.

진주시와 일본 마쓰에시는 1999년 우호 결연을 맺은 이후 청소년과 문화 분야에서 교류를 이어오고 있으며, 이번 국제 교류단 활동은 양 도시 간 장기 교류를 청소년 세대로 확장하는 계기가 될 전망이다.

 

news2349@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
신임 국가수사본부장에 홍석기 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 경찰 수사를 총괄하는 제4대 국가수사본부장에 홍석기 본청 수사국장(치안감)이 치안정감으로 승진 임명됐다. 경찰청은 3일 4대 국가수사본부장에 홍 국장이 취임한다고 2일 밝혔다. 홍 신임 본부장은 충청남도경찰청 공공안전부장, 충청북도경찰청 청주흥덕경찰서장, 경찰청 사이버수사심의관, 경찰청 교통기획과장 등을 지냈다. 홍 본부장은 3일 취임식을 갖고 업무를 시작할 예정이다. 국가수사본부 [사진= 뉴스핌DB] the13ook@newspim.com 2026-07-02 22:55
사진
[히든스테이지] 정다운·윤준 무대 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 본선 두 번째 주자에 정다운과 윤준이 나선다. 싱어송라이터 정다운. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운은 히든스테이지 지원 동기에 대해 "최근 군 제대 후 히든스테이지라는 기회를 알게 됐다. 기성곡 커버가 대부분인 다른 경연 프로그램과는 다르게 싱어송라이터를 위한 무대이기 때문"이라고 말했다. 윤준 역시 "우연히 인스타그램 광고를 통해 히든스테이지를 알게 됐다"며 "인디 싱어송라이터에게는 너무나 좋은 기회이자 발판이라고 생각하여 지원하게 됐다"고 밝혔다. 싱어송라이터 윤준. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운과 윤준은 신직선과 김은선 밴드 이후로 본선에 나서는 두번째 주자다. 두 싱어송라이터의 무대는 40만 구독자를 보유한 유튜브 채널 '뉴스핌TV'를 3일 오후 4시 공개된다. 본선 진출 20팀은 여성 솔로 11명, 남성 솔로 5명, 남성 팀 2팀, 혼성 팀 2팀이다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이다. 남성 개인 부문에서는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 본선에 올랐다. 팀 부문에는 남성 팀 구구(26)·블낫블(23)과 혼성 팀 김은찬밴드(23)·Che!vee(28)가 참가한다. 경연 영상은 매주 금요일 2팀씩 10주에 걸쳐 순차 공개되며, 8월 28일 마지막 영상이 업로드된다. 이후 9월 10일부터 14일까지 심사위원단 2차 본선 심사가 진행되고, 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원이다. 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. '히든 스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. fineview@newspim.com 2026-07-03 05:56

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동