AI 에이전트 시대…예술 기획자 실무역량 키운다

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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 예술경영지원센터는 인공지능 확산에 따라 빠르게 변화하는 예술 분야의 직무와 기획 환경에 대응할 수 있도록 '예술분야 AI 기획력 강화 워크숍'을 오는 8월 운영한다.

'예술분야 AI 기획력 강화 워크숍' 포스터. [사진= 예경]

이번 워크숍은 문화예술 분야 기획자의 AI 활용 역량 강화를 위한 예술산업아카데미 현장인력 교육과정의 일환으로, '기획자의 확장술 : AI가 바꾸는 기획자의 일'을 주제로 운영된다. AI 에이전트 시대의 기획 환경 변화를 이해하고, AI 리서치와 AI 에이전트 설계 등 실습 중심 교육을 통해 기획자의 실무 역량을 높일 수 있도록 구성됐다.

올해는 AI 리터러시 진단 과정을 새롭게 도입하고, AI 리서치 교육을 독립 회차로 운영하는 등 교육과정을 개편해 현업 활용도를 높였다.

세부 프로그램은 AI 에이전트 시대의 기획 환경 변화 이해, AI 리터러시 진단, AI 리서치 실습, 기획 업무 맞춤형 AI 에이전트 설계, 기획서 작성·시각화·음성화 등 실전 AI 활용, AI 시대 기획자의 역할과 직무 전환 탐구 등으로 구성되며, 문화예술 분야 AI 활용 교육·연구 기업인 프로젝트 퍼플비의 설동준·김유진 공동대표가 강의와 실습을 진행한다. 워크숍은 8월 4일부터 매주 화요일 총 4회 열리며, 참가 신청은 7월 27일 오후6시까지 아트모아 누리집에서 받는다.

예술산업아카데미 관계자는 "워크숍이 AI를 기획 업무의 실질적인 파트너로 활용하는 방법을 익히고, 변화하는 환경에 능동적으로 대응하는 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.

fineview@newspim.com