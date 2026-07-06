금융정보분석원, 'AML 우수교육과정 인증제' 도입… AML 교육 품질 높인다

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6일부터 신청 접수, 2027년 제도이행평가 가점 인센티브

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 금융정보분석원(FIU)이 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달금지(CFT) 교육의 전문성을 강화하고 금융권의 자금세탁 위험 관리 역량을 높이기 위해 'AML 우수교육과정 인증제' 및 '자격증·전문교육 평가'를 본격적으로 추진한다고 6일 밝혔다.

[사진=금융위원회]

이번 조치는 지난 1월 발표된 '26년도 자금세탁방지/테러자금조달금지 교육운영방향에 따른 것으로, 교육의 양적 성장을 넘어 질적 고도화를 꾀하기 위한 것이다.

국제기준 및 위험기반접근(RBA)에 부합하는 AML 체계를 구축하기 위해서는 관련 종사자의 전문성 확보가 필수적이다. 그동안 AML 교육이 양적으로는 성장했으나 교육기관별로 내용과 수준의 차이가 있어, 교육의 실효성을 객관적으로 검증해야 한다는 지적이 제기되어 왔다.

이에 FIU는 교육의 질을 체계적으로 관리하고 교육기관의 자율적인 품질 개선을 유도하기 위해 두 가지 평가 체계를 마련했다.

먼저 우수교육과정 인증제는 최신 법령과 국제기준, 자금세탁 동향 및 업권별 위험 특성을 반영한 교육과정을 종합 평가해 인증하는 것이다. 인증 결과는 공개해 교육 수요자의 선택을 돕는다.

두번째는 자격증·전문교육 평가다. 이는 전문가 양성 및 전문교육 실적으로 인정받고자 하는 과정을 대상으로 적합성·적정성·효과성을 정기적으로 평가해 신뢰성을 높인다.

평가를 희망하는 교육기관은 오는 6일부터 FIU 누리집을 통해 신청할 수 있다. 우수 교육과정이나 자격증·전문교육으로 선정된 기관은 2027년도 제도이행평가 지표에 반영되어 가점 등의 인센티브를 받게 된다.

FIU는 "이번 제도 시행을 통해 금융회사 종사자들이 보다 양질의 교육을 이수할 수 있게 될 것"이라며 "금융권 전반의 AML 전문인력 양성 기반을 강화하고 현장에 필요한 실효성 있는 교육체계를 지속적으로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.

dedanhi@newspim.com